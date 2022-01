Bientôt, vous pourrez également bloquer les centres d’appels qui appellent depuis votre mobile

Grâce à l’extension de la loi no. 5/2018, fin janvier 2022, un nouveau règlement du registre des oppositions sera introduit qui étendra le service également aux numéros mobiles.

Le registre des oppositions se prépare à un changement important. Il s’agit d’un service gratuit du ministère du Développement économique qui permet aux utilisateurs d’interdire l’utilisation de leur numéro de téléphone à des fins promotionnelles. En d’autres termes, le registre des oppositions vous permet de bloquer les appels de télémarketing et de centres d’appels harcelants, mais uniquement sur les lignes fixes. Cependant, grâce à l’extension de la loi no. 5/2018, fin janvier 2022, une nouvelle réglementation sera introduite qui étendra le service également aux numéros mobiles. « L’inscription au nouveau Registre permettra l’annulation de tous les consentements antérieurs délivrés à des fins de télémarketing et interdira le transfert de données personnelles à des tiers, quelle que soit la source des contacts utilisés par les opérateurs. Ces derniers seront tenus de consulter le nouveau Inscrivez-vous avant le début de chaque campagne publicitaire pour vérifier les numéros qu’ils ont l’intention de contacter « , est-il rapporté sur le site officiel du service.

Par conséquent, pour éviter d’être contacté pour une publicité agressive, même sur les téléphones mobiles, il suffira de s’inscrire au nouveau registre pour faire annuler tous les consentements précédemment émis à des fins de télémarketing. De plus, les tiers ne pourront plus accéder aux données personnelles, y compris le numéro de mobile à appeler à des fins promotionnelles.

La nouvelle vient de Simone Baldelli, présidente de la Commission parlementaire sur la protection des consommateurs, et de Gilberto Pichetto Fratin, sous-ministre du Développement économique. Ce dernier a indiqué que le projet de règlement a déjà été arrêté pour permettre sa transmission au Conseil des ministres pour délibération et, par la suite, au Président de la République. Simone Baldelli commente plutôt sur Twitter, en écrivant : « Excellente nouvelle pour les consommateurs : dans quelques semaines, il y aura une nouvelle réglementation sur le registre des oppositions, étendue aux appels automatisés, sans opérateurs et sur les téléphones portables ». Une étape importante pour la protection des utilisateurs, désormais libres de choisir d’être contactés pour du télémarketing par des centres d’appels, même sur téléphone mobile.

