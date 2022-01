Il y a un processeur après tout : Samsung lance l’Exynos 2200 avec le GPU Xclipse

Après de nombreuses nouvelles apparues ces dernières semaines faisant état d’un retard dans le lancement du nouvel Exynos de Samsung et d’un démenti, voilà, le constructeur présente officiellement son nouveau processeur. L’Exynos 2200 est déjà une réalité et, au début du mois prochain, il devrait déjà être intégré dans les nouveaux smartphones haut de gamme.

L’Exynos 2200 dispose d’un GPU Xclipse, basé sur l’architecture AMD RDNA2.

Samsung a présenté aujourd’hui l’Exynos 2200, son dernier processeur haut de gamme qui sera utilisé pour alimenter les smartphones Galaxy S22, ciblant la plupart des pays où le smartphone sera mis en vente.

Nouvel Exynos 2200 préparé pour le meilleur des jeux mobiles

La nouvelle plate-forme est construite sur la technologie de processus EUV 4 nm et est livrée avec un GPU personnalisé appelé Xclipse. Il est basé sur l’architecture AMD RDNA2, prétendant être un « processeur graphique hybride unique » qui apporte des fonctionnalités avancées telles que le ray tracing et les ombres à taux variable dans les appareils mobiles, étant la première puce de smartphone à le faire.

Plus précisément, le ray tracing est une technologie qui simule le comportement de la lumière dans la vie réelle, en calculant le mouvement et la couleur des objets lorsque les rayons lumineux se reflètent sur les surfaces. La fonction d’accélération matérielle fournit des effets réalistes et des graphismes immersifs.

L’ombre à taux variable (ombrage à taux variable) est une autre technologie mise en œuvre dans les jeux PC et les consoles qui atteint également les appareils mobiles. Il permet ensuite aux créateurs de jeux d’appliquer des ombres plus faibles dans les zones où la qualité ne sera pas affectée, améliorant ainsi la fréquence d’images et la fluidité du jeu.

Autres spécifications

L’Exynos 2200 est également l’une des premières puces à intégrer des cœurs de processeur Armv9. Le processeur octa-core intègre un seul cœur Cortex-X2 puissant, trois Cortex-A710 pour les performances et l’efficacité et quatre petits cœurs Cortex-A510 pour l’efficacité énergétique.

Il existe également un NPU plus puissant qui permet une amélioration substantielle, comme l’indique Samsung, des performances des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

L’Exynos 2200 prend en charge une caméra unique jusqu’à 200MP, un enregistrement vidéo 8K, des écrans 4K avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120Hz ou QHD+ à 144Hz. Fonctionne avec la dernière RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1. Le modem 5G fonctionne sur les fréquences inférieures à 6 GHz et mmWave, tandis que le système de navigation mondial prend en charge toutes les principales normes et satellites.

Les rumeurs indiquent que le nouveau Samsung Galaxy S22 arrivera le 8 février, avec le nouveau SoC, cependant, il n’y a toujours pas de confirmation officielle.