La 5g risque de faire dérailler les avions (et cette fois ce n’est pas une théorie du complot)

L’introduction de la nouvelle technologie à proximité des aéroports pourrait en effet altérer l’efficacité des instruments de l’avion tels que les radioaltimètres, indispensables pour signaler la distance entre l’avion et le sol.

Les responsables des compagnies aériennes américaines avertissent : en raison du nouveau service 5G, l’aviation américaine pourrait tomber dans une crise « catastrophique ». L’introduction de nouvelles technologies à proximité des aéroports pourrait en effet altérer l’efficacité des instruments de bord tels que les radioaltimètres, indispensables pour signaler la distance entre l’avion et le sol, et les atterrissages par faible visibilité. Cette crise est évoquée dans une lettre signée par les PDG d’American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines et Jet Blue, ainsi que les coursiers de fret UPS et FedEx.

La lettre est adressée à Brian Deese, directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Pete Buttigieg, secrétaire aux transports, Steve Dickson, administrateur de la Federal Aviation Administration (FAA), qui s’occupe également de l’espace, et enfin Jessica Rosenworcel, présidente de la Commission fédérale des communications (FCC).

Selon les signataires de la lettre, la mise en place d’un nouveau service 5G à proximité des aéroports pourrait « stopper » le commerce américain en raison de l’échouement possible d’un nombre important d’avions, entraînant le blocus de « dizaines de milliers d’Américains à l’étranger ». . Comme l’a rapporté The Guardian, les PDG veulent obtenir l’assurance que la 5G ne sera mise en œuvre que lorsque la FAA ne pourra pas déterminer comment le faire en toute sécurité sans risque de problèmes.

L’histoire est liée au récent accord conclu avec AT&T et Verizon, deux des principales sociétés de télécommunications américaines. Cet accord prévoit un report de deux semaines de l’installation de la bande 5G à proximité de certains aéroports. De plus, AT&T et Verizon ont convenu de créer des zones tampons autour des aéroports américains pour réduire les risques d’interférence et de prendre d’autres mesures pour réduire les interférences potentielles pendant six mois. Cependant, l’accord expirera demain, ce qui mettra la question au premier plan. « Une action immédiate est nécessaire pour éviter des perturbations opérationnelles importantes pour les passagers aériens, les expéditeurs, la chaîne d’approvisionnement et la livraison des fournitures médicales nécessaires », souligne la lettre signée par les compagnies aériennes.

Pendant ce temps, la FAA a déclaré avoir autorisé environ 45% des avions commerciaux américains à effectuer des atterrissages par faible visibilité dans de nombreux aéroports où la bande 5G sera déployée à partir du mercredi 19 janvier, jour de la chute de l’accord avec AT&T et Verizon. .