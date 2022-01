Le développeur installe Apple CarPlay sur une Tesla Model 3 en utilisant… Android !

VXDAS Chargeur sans fil pour Tesla modèle 3, chargeur double port USB, chargeur double mobile pour tous les téléphones Qi

Design précis : matériau antidérapant pour empêcher votre téléphone de tomber pendant la conduite. Un rebord plus fin en bas pour éviter que votre téléphone ne tombe et laisse plus de place. Les voyants LED indiquent l'état de charge, s'éteignent automatiquement lorsque le Tesla est éteint. Double charge : deux ports USB, deux téléphones. L'utilisation des deux ports USB permet de charger deux téléphones à la fois. Deux bobines haute puissance de 7,5 W pour charger simultanément vos appareils sans fil Ajustement parfait pour Tesla M3 : il convient spécialement pour votre Tesla Model 3 2017 2018 2019. Parfaitement intégré, couleur noire, motifs précis assortis au design haut de gamme Tesla. Remarque : le logiciel Tesla 2019 8.2/8.3/8.4 provoquera que tous les chargeurs sans fil clignotent ou ne fonctionnent pas, veuillez utiliser un répartiteur USB ou un hub USB pour se connecter, afin que le problème soit résolu. Excellente expérience de charge : permet de charger deux téléphones simultanément avec une puissance maximale de 10 W pour chaque côté. Testé avec l'iPhone X, charge 1 % de puissance en 2 ~ 3 minutes avec entrée USB 5 V 2 A. Installation facile : aucun outil ou expertise nécessaire, retirez les accessoires de la console Tesla d'origine et branchez les câbles USB dans les ports, fixez dans la voiture comme l'original.