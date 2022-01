Xiaomi prépare le plus petit smartphone pliable qui viendra concurrencer le Galaxy Flip 3

En plus de ses paris sur le marché des smartphones, Xiaomi s’est concentré sur une proposition de pliage. Ses alternatives ne sont pas encore très répandues, mais le marché penche vers ce segment, ce qui suscite de l’intérêt.

Ainsi, et selon les nouvelles informations, il y a des nouveautés à préparer. Xiaomi aura un nouveau smartphone pliable à préparer, cette fois avec des dimensions plus petites et avec un prix qui sera bien en deçà de ce que pratique le marché.

Xiaomi parie sur un nouveau smartphone

Le marché a clairement manifesté son intérêt pour les smartphones pliables. Les propositions se multiplient et montrent que ces équipements ont encore beaucoup de marge de progression et d’évolution, non seulement par leurs dimensions mais aussi par leur offre.

Xiaomi a suivi ce mouvement et plusieurs de ses propositions sont déjà sur le marché ou prêtes à être commercialisées. Comme il s’agit d’une voie sur laquelle il pariera, il est également naturel que ses développements se poursuivent et que d’autres propositions soient présentées prochainement.

Matériel de pointe pour la nouvelle proposition pliable

Ce qui a maintenant émergé sur le réseau social Weibo révèle que Xiaomi prépare déjà sa prochaine proposition. Il s’agira d’un pliable de plus petites dimensions, présenté comme un smartphone proche du Galaxy Flip 3, qui a fait tant de succès à Samsung, avec ses plus petites dimensions.

Il est présenté comme apportant un écran FHD+ flexible de 120 Hz, un SoC de la famille Snapdragon 8 Gen et un appareil photo de 50 Mpx avec une ouverture de 1/1,5′. Ces spécifications montrent certainement que l’enjeu de Xiaomi sera élevé et qu’il voudra conquérir le marché.

Le prix sera certainement un facteur important.

Le point le plus important de cette révélation est ce que l’on pense être le prix que ce nouveau smartphone sera mis sur le marché. Xiaomi veut commercialiser cette proposition au prix d’un produit phare normal, c’est-à-dire à un prix inférieur à la plupart des pliables.

Ainsi, et d’après ce que l’on peut voir, le nouveau smartphone de Xiaomi pourrait cibler le Galaxy Flip 3 de Samsung. Les propositions dans ces smartphones commencent à se développer et cela pourrait naturellement être un facteur déterminant lors du choix pour la plupart des utilisateurs.