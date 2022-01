Le Royaume-Uni a interdit la 5G de Huawei simplement parce que les États-Unis ont demandé cette action

Même étant l’une des entreprises qui a le plus développé et soutenu la 5G, Huawei a été la cible de boycotts constants et de tentatives de retirer toute sa technologie des réseaux des opérateurs.

D’après ce que nous avons vu, ces campagnes sont, pour la plupart, fortement axées sur la sécurité et la protection des données. Maintenant, d’après ce qui a été révélé, cet argument semble s’effondrer, du moins au Royaume-Uni. Après tout, ce sont les États-Unis qui ont poussé à cette décision.

Argument de sécurité éternel contre Huawei

L’impact que Huawei a eu au cours des dernières années a été énorme. Après des années à diriger le développement et à créer des solutions pour la mise en œuvre de réseaux 5G, l’entreprise a fini par être exclue et retirée de nombreux opérateurs.

L’argument pour interdire l’ensemble de l’offre de Huawei est toujours basé sur des problèmes de sécurité et de confidentialité. Les pays et les opérateurs accusent généralement l’entreprise d’avoir des portes dérobées pour écouter les communications et les transmettre au gouvernement chinois.

Le Royaume-Uni a cédé à la pression américaine sur la 5G

Cet argument semble maintenant s’effondrer, du moins dans le cas du Royaume-Uni. La décision d’expulser Huawei des réseaux du pays a été prise, après avoir reçu la justification de la sécurité nationale, présentée par le National Cyber ​​​​Security Center.

Cet argument a maintenant été réfuté par l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie, Vince Cable. D’après ce que cet ancien ministre a révélé, cet argument présenté était faux et tout aura résulté de la pression des États-Unis, qui entendaient retirer Huawei des réseaux des opérateurs britanniques.

Vince Cable a ouvert le jeu et révélé la vérité

Le résultat semble avoir été celui escompté, du fait de la proximité entre ces deux pays. En juillet 2020, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé que les produits Huawei seraient complètement retirés des réseaux 5G britanniques d’ici la fin de 2027.

Fait intéressant, et de l’avis de Vince Cable, le résultat sera loin d’être prévu. L’une de ses déclarations était que « si la Grande-Bretagne avait conservé la 5G, nous serions désormais à la pointe des pays utilisant les technologies les plus avancées. Et nous ne le sommes pas ».