Vous voulez des widgets externes dans Windows 11 ? Microsoft semble avoir cette option presque prête

Si nous regardons Windows 11, nous avons des nouvelles très visibles qui sont utiles pour les utilisateurs. Le nouveau menu Démarrer est celui qui se démarque le plus, mais il y a de la place pour d’autres nouveautés, comme les widgets, qui apportent des informations supplémentaires.

Ceux-ci sont pour l’instant entre les mains de Microsoft, mais bientôt il semble y avoir des nouvelles importantes. Celles-ci pourront désormais être créées par des programmeurs et seront accessibles via la boutique Microsoft. Cela est maintenant devenu clair avec les informations découvertes.

Présents depuis un certain temps dans Windows 11 et Windows 10, les widgets ne semblent pas captiver les utilisateurs de ces systèmes. Ils finissent par être désactivés ou masqués, n’ayant ainsi pas l’importance et l’utilité que Microsoft avait prévues pour ces propositions.

D’après ce que les utilisateurs révèlent, peu d’intérêt est porté aux informations présentées ici et qu’ils jugent inutiles. Ce que la plupart veulent, c’est la liberté de choisir ce qu’ils veulent et d’avoir accès à des widgets tiers avec des informations plus intéressantes.

Informations sur les widgets tiers, la publication de widgets et plus encore. On dirait que Microsoft va bientôt annoncer officiellement des widgets tiers.#Windows11 pic.twitter.com/ASRD98IMI6 — FireCube (@FireCubeStudios) 16 janvier 2022

Ce moment est sur le point d’arriver sur Windows 11, comme révélé maintenant dans un simple tweet, qui prend déjà forme. Les informations présentes dans la boutique Microsoft montrent que très prochainement ces widgets tiers pourront être chargés et ce sera le canal privilégié.

Ceux-ci pourront être chargés de diverses manières, 3 modèles pouvant être utilisés par les programmeurs. Ce qui a été révélé montre que ceux-ci peuvent apparaître groupés, dissociés ou simplement associés à Internet.

D’autre part, la forme qu’ils peuvent prendre variera également. L’une d’entre elles, probablement la plus intéressante, sont les cartes adaptatives, qui garantiront un ajustement direct à n’importe quelle plate-forme et avec une consommation minimale de ressources dans Windows 11.

On s’attend donc à ce que très bientôt Microsoft ait des nouveautés pour Windows 11. Les widgets seront améliorés et cela plaira à tous ceux qui utilisent actuellement ce système. Sa présence dans la boutique du géant du logiciel apporte plus de sécurité et une facilité d’installation.