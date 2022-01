Le géant américain Walmart a également déjà des plans pour le métaverse

Peu à peu, les entreprises donnent des cartes dans ce qui est le monde numérique le plus attendu. Le métaverse a gagné des adhérents et le plus récent est Walmart, qui prévoit de se joindre à une monnaie numérique et NFT.

Apparemment, le détaillant ne veut pas être hors de la boucle pour le moment.

Comme avancé par CNBC, le géant américain de la distribution, Walmart, entend être présent dans le métaverse, ayant déposé des demandes de brevet pour les monnaies numériques, les biens virtuels et les NFT. Cette action suit l’exemple de quelques autres qui entendent intégrer le métavers proposé par Meta.

Au 30 décembre 2021, Walmart avait déposé un total de sept demandes de marque auprès du United States Patent and Trademark Office. Parmi eux, les brevets pour les monnaies numériques et NFT se distinguent, ainsi que les logiciels de gestion des jetons, des actifs numériques et de la blockchain.

Dans le métaverse, Walmart ne vendra pas seulement des vêtements, des livres et des jeux. En outre, il comprendra des appareils électroménagers, des instruments de musique, des produits pour animaux de compagnie et de soins personnels, des meubles d’intérieur et d’extérieur, des fournitures d’art, des fournitures de fête et des articles de vacances.

Pour Walmart, ce sera une expérience « pour explorer les technologies émergentes ». Après tout, cette tentative d’intégration du métaverse a déjà été menée par d’autres entreprises, comme Nike et Ralph Lauren, qui ont déposé des demandes de brevets pour leurs boutiques virtuelles.

En plus de ces sociétés, d’autres telles qu’Adidas et Gap ont également été les pionnières de ce nouveau monde virtuel, car elles ont lancé leur propre NFT, dont certaines ont été vendues quelques heures après leur lancement.

Concernant Walmart, il reste à attendre de voir comment il va entrer dans cet univers virtuel propulsé par Meta.

Bien que plusieurs entreprises parient sur le métaverse et créent les conditions pour l’intégrer, Intel a récemment averti que cet univers virtuel n’est pas aussi proche qu’il n’y paraît et que les entreprises ont encore un long chemin à parcourir.

A lire aussi :