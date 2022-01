Les scientifiques sont déconcertés de découvrir une galaxie sans matière noire

La matière noire est une partie de l’Univers dont les astronomes savent qu’elle existe, mais qui n’ont pas encore déterminé exactement ce qu’elle est. Ils savent que c’est de la matière, car son existence peut être mesurée par la force gravitationnelle qu’elle exerce. Il est noir car il n’émet pas de lumière et c’est justement à cause de cette caractéristique que son étude est très difficile.

On pense que l’énergie noire et la matière noire représentent près de 95 % de notre univers. C’est pourquoi la découverte d’une galaxie sans matière noire laisse les scientifiques perplexes !

L’énergie noire et la matière noire… qu’est-ce que c’est ?

On sait qu’ils existent, leur influence sur l’Univers est connue, mais il n’y a toujours aucune certitude sur ce qu’ils sont ou d’où ils viennent. Cependant, on pense que la matière et l’énergie noire maintiennent les galaxies ensemble avec leur gravité. En tant que tel, la classe scientifique a été choquée de découvrir que les astronomes avaient repéré une galaxie déroutante sans cette question.

Tout a commencé il y a trois ans lorsque Filippo Fraternali, astronome à l’Institut d’astronomie Kapteyn de l’Université de Groningue aux Pays-Bas, et ses collègues ont découvert pour la première fois des galaxies diffuses qui semblaient ne pas avoir de matière noire.

Les enquêteurs ont décidé d’examiner l’un d’entre eux en détail. Ils ont choisi une galaxie située à environ 250 000 années-lumière et l’ont appelée AGC 114905. Pour ce faire, ils ont utilisé les 27 antennes de radiotélescope du Very Large Array au Nouveau-Mexique pour l’étudier.

Après une enquête approfondie, ils sont arrivés à la conclusion suivante :

La teneur en matière noire que nous déduisons dans cette galaxie est bien inférieure à ce à quoi on pourrait s’attendre. Le constat est pour le moins déroutant. Mais ce n’est pas le premier du genre.

Dit Filippo Fraternali.

40 heures d’observations détaillées révèlent une étrange galaxie

Pieter van Dokkum, astronome à Yale, et ses collègues ont repéré des galaxies similaires en 2018 à l’aide du télescope Hubble. Alors pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de discussions autour de cette découverte ?

Selon ce à quoi les chercheurs se réfèrent, les galaxies Fraternali et d’autres comme elles sont appelées « galaxies ultra diffuses ». Ils sont extrêmement dispersés, mais ont peu d’étoiles et sont presque si transparents qu’ils sont difficiles à étudier.

Ils sont légèrement plus faibles au centre, ils sont donc difficiles à détecter. Maintenant, avec de meilleurs télescopes et des observations plus approfondies, ils sont devenus plus connus.

A expliqué Mireia Montes, astronome au Space Institute for Telescopic Sciences de Baltimore et spécialiste de ces galaxies.

AGC 114905 a à peu près la taille de notre Voie lactée, mais contient mille fois moins d’étoiles.

Par conséquent, ce type de galaxies pourrait indiquer un problème avec les théories conventionnelles sur la matière noire. Cependant, encore trop tôt pour le savoir. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, y compris l’utilisation du télescope spatial James Webb. Mais une chose est sûre : ce que nous découvrirons sera pétillant !