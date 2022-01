BP révèle que la recharge électrique est presque aussi rentable que le carburant

Avec l’avènement des voitures électriques, la nécessité de mettre en place des réseaux de recharge efficaces augmente. Cependant, si les résultats n’étaient pas connus auparavant, l’entreprise commence maintenant à se développer et, apparemment, à réaliser des bénéfices. Qui a dit que c’était BP.

La multinationale montre que les investissements réalisés n’ont pas été et ne seront pas vains.

S’adressant à Reuters, la responsable des clients et des produits de BP, Emma Delaney, a révélé la demande forte et croissante de bornes de recharge pour véhicules électriques. Preuve en est l’augmentation de 45% de la demande au troisième trimestre 2021, par rapport à la même période de l’année précédente, qui a permis d’équilibrer les marges bénéficiaires des chargeurs rapides par rapport aux pompes à carburant traditionnelles.

Si je pense à un réservoir de carburant par rapport à une recharge rapide, nous arrivons à un point où le paysage commercial de la recharge rapide est meilleur que le ravitaillement.

Dit l’exécutif.

Les données de BP montrent que les efforts de certaines entreprises pour assurer un réseau de recharge de voitures électriques efficace ne sont pas vains. En effet, ils montrent que les bornes de recharge rapide peuvent être presque aussi rentables qu’une pompe à essence traditionnelle.

Malgré ses affirmations, la dirigeante de BP n’a pas précisé les profits et les pertes associés à la recharge des véhicules électriques, ni le montant des bénéfices nécessaires pour assimiler l’entreprise aux carburants traditionnels. Cependant, ce résultat pourrait être un début pour justifier des investissements futurs, tels que des chargeurs plus puissants, plus de points de charge par borne de recharge, entre autres.

La division ne devrait pas devenir rentable avant 2025, mais sur la base de la marge, les points de recharge rapide de BP, qui peuvent recharger une batterie en quelques minutes, se rapprochent des niveaux d’essence.

Dit le chef du client et du produit de BP.

