Dans Nightmare, l’horreur chinoise avec rendez-vous

La date de sortie de In Nightmare, un titre d’horreur développé par Chinese Magic Fish Studio, a récemment été annoncée.

Il s’agit d’un projet développé dans le cadre du China Hero Project, le projet incitatif de Sony Playstation dans ce pays asiatique.

Maximum Games (éditeur) a récemment révélé que In Nightmare, en développement par Magic Fish Studio basé à Shanghai, a déjà une date de sortie pour Playstation 4 et Playstation 5.

Le 29 mars est le jour où ce jeu d’horreur arrive sur les consoles Sony.

In Nightmare est un jeu d’horreur qui présente un récit fort qui déterminera l’orientation du jeu et de l’action, comme s’il s’agissait d’un film.

Le jeu combine l’exploration avec (principalement) l’action furtive et la résolution d’énigmes. À certains égards, le jeu présente certaines similitudes structurelles avec Little Nightmare.

Le protagoniste principal de In Nightmare est un petit garçon qui, comme beaucoup d’autres, fait partie d’un foyer brisé. À la suite de cela et poussé par la douleur, le garçon se referme sur lui-même, un monde de souvenirs et de souvenirs où il fuit pour échapper à la réalité.

Cependant, ce monde qui est le vôtre contient également un univers de terreurs… où vos propres peurs habitent et où tous vos traumatismes passés se transforment en monstres qui vous maintiennent dans un cauchemar éternel.

Étant un voyage à travers le subconscient de cet enfant, le joueur devra aider le garçon à affronter ses vraies peurs et à lutter contre la douleur de son passé. En cours de route, tout en fuyant et en combattant les monstres, vous devrez résoudre des énigmes et des énigmes pour avancer dans l’histoire.

En cours de route, vous aurez l’aide de votre « Dream Spirit » qui vous aidera à passer inaperçu des monstres qui vous poursuivent, à résoudre des énigmes et des énigmes, à découvrir la vérité cachée derrière votre monde cauchemardesque et enfin… à se réveiller.

Le thème qui donne le contexte à In Nightmare est profond et complexe et le jeu pourrait s’avérer être une surprise extraordinaire. Selon Maximum Games, le jeu a une forte densité narrative qui tentera de capter la douleur et la souffrance de cet enfant. C’est au joueur de découvrir pourquoi.

In Nightmare sortira le 29 mars sur Playstation 4 et Playstation 5.