Voici un astéroïde « potentiellement dangereux » qui passera par la Terre demain 18 janvier

Un gros astéroïde fera son approche la plus proche de la Terre au cours des 89 dernières années ce mardi 18. Baptisée 7482 (1994 PC1), l’étoile mesure environ 1,1 km de long et sera à une distance de près de 2 millions de Terre – l’équivalent de cinq fois la séparation entre notre planète et la Lune.Selon la NASA, l’astéroïde, d’environ 3 fois la taille de la Tour Eiffel, passera « à proximité » et ne présente pas de risques.

Cet astéroïde rocheux a été découvert le 9 août 1994 par l’astronome Robert McNaught. Avec un arc d’observation de 47 ans, il a une orbite très connue et a été observé par le radar de Goldstone en janvier 1997. L’approche de 2022 est observée tous les mois depuis août 2021.

Un astéroïde « potentiellement dangereux » visite la Terre

L’astéroïde rocheux, connu sous le nom de (7482) 1994 PC1, passera près de la Terre demain 18 janvier à 21h51. L’étoile se déplace à une vitesse de 70 415 km/h et passe ici à une distance de 0,01324 unités astronomiques, soit environ 1,9 million de kilomètres, selon le Solar System Dynamics (SSD) JPL-Caltech de la NASA.

Malgré cette distance, qui, selon la NASA est totalement sûre, mais selon les normes cosmiques, est proche pour un objet aussi gros. L’astéroïde (7482) 1994 PC1 mesure environ 1 100 mètres de long et, bien qu’il n’y ait aucun risque de collision avec la Terre, la NASA classe l’astéroïde comme un objet potentiellement dangereux.

Accessoirement, comme nous l’avons déjà mentionné, la NASA décrit comme potentiellement dangereux les astéroïdes tous ceux qui mesurent plus de 140 m de long et ont des orbites qui les transportent à moins de 7,5 millions de km de l’orbite terrestre autour du Soleil disponible sur le service Asteroid Watch.

Mais comment fonctionne le système des NEO ?

Par exemple, cet astéroïde qui approche fait également partie de la plus grande catégorie de roches spatiales connues sous le nom d’objets proches de la Terre (NEO). Ceux-ci passent à environ 50 millions de km de la trajectoire orbitale de la Terre.

Le programme d’observation NEO de la NASA trouve, identifie et caractérise ces objets. Les chiffres indiquent que les télescopes de recherche ont trouvé environ 28 000 NEO mesurant au moins 0,14 km de diamètre, et environ 3 000 nouvelles observations sont ajoutées chaque année, selon le Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Comme indiqué dans la vidéo, après que les observateurs ont détecté un astéroïde ou une comète proche de la Terre, les scientifiques analysent l’orbite de l’objet pour évaluer à quelle distance il peut se rapprocher de la Terre.

Bien que plusieurs milliers d’astéroïdes et de comètes tournent actuellement autour du système solaire, les objets de la base de données CNEOS nous indiquent qu’il n’y a pas de route qui pose de graves menaces d’impact pour les 100 prochaines années environ, selon la NASA.

Pointez vos yeux vers le ciel demain pour voir l’astéroïde

Comme l’a rapporté EarthSky, demain soir, si la visibilité est bonne, l’astéroïde sera suffisamment brillant pour être vu dans un endroit sombre la nuit avec un télescope d’arrière-cour.

Aussi proche que l’astéroïde ait pu se trouver le 18 janvier, il s’est beaucoup rapproché le 17 janvier 1933. Cette année-là, la roche spatiale a dépassé la Terre à une distance d’environ 1,1 million de km et ne reviendra à cette proximité qu’en 2105.