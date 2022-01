Machines de gravure et découpe laser pour développer vos projets DIY

Jinsoku LE-1620 Laser Engraver CNC, Single Arm Laser Engraving Cutting Machine, DIY for Wood/Metal/Logo/Paper/Plastic/Leather, 5500mW, Working Area 200mm X 160mm

Assemblage facile et grande zone de travail : Super facile à assembler et à commencer à découper ou à graver en quelques minutes. Zone de gravure plus grande (200mm X 160mm) que les machines similaires. Carte mère avancée : Le bouton de test vous permet d'effectuer facilement un tracé de votre projet et de savoir exactement où se trouvera votre gravure ou votre découpe laser dans votre matériau de base, de revenir à zéro et d'effectuer un pré-test pour un travail parfait à chaque fois ; avec un double interrupteur de fin de course sur l'axe XY, une seule pression pour revenir à zéro ; utilise le micrologiciel GRBL compatible avec Lightburn/laserGRBL, etc. Axe Z réglable en hauteur : Réglez facilement la hauteur du laser pour l'adapter à des matériaux de différentes hauteurs et épaisseurs. Développez vos projets avec un accessoire rotatif ou travaillez avec des matériaux plus épais. Puissant module laser à focalisation fixe : Puissance optique de 5500MW, puissance d'entrée de 20W. Réalisez des découpes laser en un seul passage sans avoir besoin d'une assistance pneumatique sur des matériaux tels que le tilleul de 3 mm d'épaisseur. Capable de graver sur tous les types de plastiques, d'aluminium souple, de bois, de cuir, d'acrylique, de PVC et de PCB, la Jinsoku LE-1620 peut être utilisée sur un large éventail de projets et de matériaux. Convivialité : le module laser à distance focale fixe est facile à installer en le branchant simplement sur l'écarteur de mise au point. Le firmware GRBL, puissant et largement utilisé, est également utilisé. Il est compatible avec Lightburn, LaserGRBL et d'autres applications.