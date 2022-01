COVID-19 : Vous avez plus de 40 ans ? Vous pouvez maintenant programmer une dose de rappel

Les personnes de plus de 40 ans peuvent désormais programmer la dose de rappel du vaccin COVID-19 à partir de ce lundi après-midi.

La prise de rendez-vous se fait via le portail du Ministère de la Santé, mais la prise de rendez-vous n’est pas limitée aux personnes de plus de 40 ans !

Le processus de vaccination se poursuit à un bon rythme et nous sommes maintenant dans la phase de renforcement. Après les enseignants et le personnel de l’enseignement supérieur, les professionnels de la police de sécurité publique (PSP), de la Guarda Nacional Republicana (GNR) et du Service des étrangers et des frontières (SEF) pourront également se rendre dans les centres de vaccination pour se faire vacciner avec la dose de renforcement contre le COVID-19, en mode Portes Ouvertes et avec un mot de passe numérique.

Dose de rappel également pour les plus de 60 ans

Aujourd’hui, le calendrier de la dose de rappel est désormais disponible pour les personnes âgées de 40 ans ou plus. A noter que le calendrier reste ouvert pour les personnes âgées de 60 ans ou plus (rappel contre le COVID-19 et/ou la Grippe) et de 18 ans ou plus vaccinées avec le vaccin Janssen depuis 90 jours ou plus.

La maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans plusieurs pays.

Une nouvelle variante, Ómicron, jugée inquiétante et très contagieuse par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été détectée en Afrique australe et depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont donné l’alerte, le 24 novembre, des infections ont été signalées dans plus de 110 pays. , dominant au Portugal.

