Walmart pourrait entrer dans le métaverse avec la crypto et les NFT

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Walmart pourrait se préparer à une grande poussée dans le métaverse. Le détaillant à grande surface a récemment déposé un total de sept brevets liés au sujet, y compris ceux qui traitent spécifiquement du métaverse, de la crypto-monnaie, des portefeuilles numériques et des NFT. L’un des brevets faisait référence à une monnaie numérique et à un jeton numérique à utiliser en ligne, tandis qu’un autre concernait une boutique en ligne pour vendre des marchandises virtuelles.

Dans une déclaration adressée à CNBC, Walmart a déclaré qu’il explorait en permanence comment les technologies émergentes pourraient façonner les futures expériences d’achat.

« Nous testons constamment de nouvelles idées », a déclaré la société. « Certaines idées deviennent des produits ou des services qui parviennent aux clients. Et certains que nous testons, itérons et apprenons.

Les dépôts de brevets ne garantissent pas qu’une entreprise envisage d’agir sur une idée, mais l’avocat des marques Josh Gerben semble penser que Walmart est sérieux dans cette entreprise.

« Il y a beaucoup de langage dans ceux-ci, ce qui montre qu’il y a beaucoup de planification en cours dans les coulisses sur la façon dont ils vont aborder la crypto-monnaie, comment ils vont aborder le métaverse et le monde virtuel qui semble arriver ou qui est déjà là », a déclaré Gerben.

Walmart a également déposé des marques pour des termes tels que « Verse to Store », « Verse to Curb » et « Verse to Home ».

Depuis que Facebook a changé sa dénomination sociale en Meta, les entreprises se sont efforcées de comprendre comment elles pourraient s’intégrer dans le puzzle du métaverse. En novembre, Nike a déposé plusieurs nouvelles demandes de marque pour des biens virtuels. Gap a également une collection NFT, et les gouttes d’Adidas et d’Under Armour se sont toutes deux vendues en un temps record. Konami vient de gagner plus de 162 000 $ grâce à ses NFT Castlevania.

Une annonce officielle de Walmart pourrait avoir un impact important sur la crypto-monnaie en général. L’année dernière, Litecoin a grimpé de 34% en seulement 15 minutes après qu’un communiqué de presse frauduleux de Walmart a été partagé sur GlobeNewswire.