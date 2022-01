Samsung Galaxy Tab S8 – tout ce que nous savons sur la nouvelle gamme de tablettes

Les tablettes Samsung, malgré une concurrence croissante, restent les meilleures options dans le monde Android. Avec l’arrivée de la nouvelle génération, la Galaxy Tab S8 (en versions basic, plus et ultra), de plus en plus d’informations sont révélées.

Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle gamme de tablettes.

L’arrivée des nouvelles tablettes de Samsung pourrait se produire près du lancement du nouveau Samsung Galaxy S22, même si cela ne devrait pas se produire en même temps, sur la base de l’historique de lancement de l’entreprise.

Ainsi, à l’approche de cette date, de nombreuses fuites d’informations et rumeurs ont déjà été révélées au public. Désormais, le site WinFuture a révélé, en plus des images, la liste complète des spécifications et les trois modèles attendus pour cette nouvelle série.

Les nouvelles tablettes de la série Samsung Galaxy Tab S8

La seconde est avancée, il y aura trois modèles, une base Samsung Galaxy Tab S8, une version Plus et une version Ultra. L’une des particularités est le fait que des écrans avec encoche pour les caméras sont attendus, à la suite de ce qu’Apple a présenté avec ses iPads. Le modèle Ultra devrait alors avoir une double caméra frontale de 12 MP, dans une telle découpe.

Vous pouvez voir l’effet dans l’image ci-dessous, bien que le logo WinFuture se fonde un peu avec la découpe.

Les trois modèles partageront le même processeur Snapdragon 8 Gen 1, mais auront des écrans différents. Le modèle de base aura un écran LCD de 11″ et les autres versions auront la technologie AMOLED avec 12,7″ et 14,6″, le tout avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour répondre aux exigences des différents écrans, les batteries ont également des capacités différentes. Le modèle Ultra devrait également disposer d’une version de 16 Go de RAM, contre les 8 Go des autres versions.

Vous pouvez consulter toutes les spécifications partagées par le site concernant les nouvelles tablettes Samsung.