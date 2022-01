Les gens vendent des NFT contenant des images volées d’influenceurs et de stars du jeu YouTube

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans ce qui est le dernier d’une série d’histoires illustrant pourquoi tant de gens détestent les NFT – à la fois ceux de la variété des jeux et des non-jeux – il a été rapporté que les présentateurs de chaînes de jeux YouTube se sont fait voler leur image et l’ont transformée en jetons non fongibles, qui sont vendus sur OpenSea.

TheGamer rapporte qu’un utilisateur d’OpenSea appelé StakeTheWeb vend des NFT composés d’images montrant des influenceurs et des YouTubers sur Internet. Les stars populaires du jeu YouTube, Jim Sterling et Caddicarus, faisaient partie de la collection. Bien que cet ensemble de NFT semble avoir été supprimé par OpenSea, certains éléments présentant des influenceurs moins populaires subsistent. Étrangement, les cartes incluent une URL unique qui n’est rien de plus que l’adresse de la chaîne YouTube des présentateurs en vedette.

«Au moins, AU MOINS, si vous avez volé ma merde et essayé de la vendre, faites-le en chemise. Une tasse. Une horloge. Une chose. Que vous pouvez utiliser. Et apprécie. Shilling une photo de profil pour une collection que vous pouvez créer vous-même sur un album photo Facebook est honnêtement un nouveau niveau de pathétique lol », a tweeté Caddicarus.

Franchement pas surpris qu’une sangsue de téléchargement gratuit ait transformé ma chaîne en NFT. Aussi grossier soit-il, je trouve cela justifiant – je n’y ai pas consenti, je ne le veux pas, et cela démontre tout ce que j’ai dit sur le caractère irrespectueux et abusif de ce marché. Écume. https://t.co/saqcAm5lmW — Commandant Stéphanie Sterling (@JimSterling) 16 janvier 2022

« Aussi grossier que ce soit, je trouve cela justifiant – je n’y ai pas consenti, je ne le veux pas, et cela montre tout ce que j’ai dit sur le manque de respect et l’exploitation de ce marché », a déclaré Sterling, avant d’ajouter le mot « Écume. »

Certains utilisateurs font plus que transformer l’image d’un influenceur en NFT et la vendre. Alanah Pearce de Santa Monica Studios a tweeté que son visage avait été photographié sur la couverture d’un magazine porno pour être vendu comme un jeton non fongible. Le compte, Adult Erotic Arts, aurait proposé plusieurs NFT mettant en vedette des célébrités photographiées. « Je ne peux pas attendre les poursuites », a déclaré Pearce.

Dans des nouvelles extrêmement prévisibles, je viens d’être informé que quelqu’un a pris une image de moi, que * je * possède, y a ajouté un logo porno de marque déposée et l’a «frappé» pour le vendre à profit en tant que NFT. Naturellement, on ne m’a pas demandé la permission. Je ne peux pas attendre les procès 😂🤡. pic.twitter.com/7993J1e6YA – Alanah Pearce (@Charalanahzard) 16 janvier 2022

Il semble qu’OpenSea ait agi contre les deux comptes en question. « OpenSea soutient un écosystème ouvert et créatif dans lequel les gens ont une plus grande liberté et propriété sur les éléments numériques de toutes sortes. L’un de nos principes de fonctionnement est de soutenir les créateurs et leur public en dissuadant le vol et le plagiat sur notre plateforme », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Vous souffrez d’une perte de goût ? Vous pouvez avoir COVID ou NFT. — Sahil Lavingia (@shl) 9 janvier 2022

«À cette fin, il est contraire à notre politique de vendre des NFT en utilisant du contenu plagié, que nous appliquons régulièrement de diverses manières, y compris la radiation et, dans certains cas, l’interdiction de comptes (comme ce fut le cas dans ce cas). Nous étendons activement nos efforts à travers le support client, la confiance et la sécurité, et l’intégrité du site afin que nous puissions agir plus rapidement pour protéger et responsabiliser notre communauté et nos créateurs.

L’incident va sans aucun doute amplifier la colère que beaucoup ressentent envers les NFT. Troy Baker, mieux connu pour Booker DeWitt de BioShock Infinite et Joel de The Last of Us, est passé de l’une des célébrités préférées des joueurs à l’une de leurs plus détestées après sa décision de sauter dans le train de sauce NFT, une décision qui n’était pas aidé par son tweet qui disait: « Vous pouvez détester. Ou vous pouvez créer. » Mais avec des NFT de Konami qui gagnent plus de 162 000 $ et GameStop, Square Enix et d’autres qui se lancent dans l’entreprise, attendez-vous à ce que davantage d’entreprises ignorent le tollé et continuent à pomper des jetons non fongibles.