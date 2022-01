Les processeurs Intel Core Alder Lake ne prennent plus en charge la lecture Blu-ray sur PC

Fin octobre, Intel présentait enfin ses nouveaux processeurs Intel Core Alder Lake de 12ème génération. Les consommateurs attendaient ces CPU depuis longtemps et les tests déjà effectués montrent la puissance de ce nouveau pari du constructeur californien.

Mais nous savons maintenant qu’Intel a abandonné son support de la technologie SGX pour ces nouvelles puces de traitement. En tant que telle, la gamme de processeurs Alder Lake n’est plus en mesure de lire des disques Blu-ray avec une résolution 4K.

Les processeurs Intel Alder Lake ne lisent plus les Blu-ray

Intel a cessé de prendre en charge la technologie SGX (Software Guard Extension) pour ses nouveaux processeurs de 12e génération (Alder Lake). Mais cette décision avait déjà été appliquée à la précédente génération de processeurs du géant nord-américain, les Rocket Lake-S.

Plus précisément, l’élimination de cette technologie signifie que les ordinateurs dotés de ces puces ne pourront plus lire les lecteurs Blu-ray avec une résolution 4K. Cela est dû au fait que les disques Blu-ray nécessitent DRM (Digital Rights Management) qui à son tour nécessite la prise en charge de SGX pour fonctionner.

Ainsi, comme le montrent les fiches techniques mises à jour d’Intel, le SGX est répertorié comme « abandonné » pour les processeurs de 11e et 12e génération de la société. En tant que telle, la technologie n’est plus disponible.

D’un autre point de vue, Intel a plus d’avantages en termes de sécurité avec la suppression de ce support. En effet, SGX a souvent été identifié par les experts en sécurité comme présentant de multiples vulnérabilités.

De plus, comme la quasi-totalité des nouveaux PC ne disposent actuellement pas de lecteur CD/DVD, on utilise également de moins en moins le Blu-ray dans ces machines. Par conséquent, cette suppression n’aura presque aucun impact sur les utilisateurs.

Solution : processeur plus ancien et non mise à niveau vers Windows 11

CyberLink, la société responsable du logiciel « PowerDVD », conseille donc aux utilisateurs qui ne veulent pas avoir de problèmes de lecture Blu-ray d’utiliser un processeur Intel plus ancien et également de ne pas mettre à jour leurs machines vers le nouveau Windows 11. Pour plus de précisions, le La société a mis à jour sa page FAQ avec ces détails :

La suppression de la fonctionnalité SGX et sa compatibilité avec le système d’exploitation Windows et les derniers pilotes ont posé un défi considérable à CyberLink pour continuer à prendre en charge la lecture de films Ultra HD Blu-ray dans notre logiciel de lecture. À tel point qu’il a été déterminé qu’il n’est plus possible pour CyberLink de prendre en charge la lecture Ultra HD Blu-ray sur les nouveaux processeurs et les nouvelles plates-formes Windows.

Bien qu’il puisse sembler que plus personne n’utilise le Blu-ray, il n’est pas encore complètement obsolète. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent ces disques, surtout pour ceux qui veulent avoir le contenu toujours à portée de main, sans avoir recours à Internet et/ou aux services de streaming. Par exemple, un film peut ne plus être disponible sur une certaine plateforme de streaming, mais il ne sera jamais indisponible sur disque.

