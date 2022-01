Les carburants montent aujourd’hui, mais ils monteront encore plus ! Savoir pourquoi

Les carburants continuent de grimper en prix. En janvier de cette année seulement, le carburant a déjà augmenté de 4,5 cents, mais il deviendra encore plus cher.

La faute à la valeur de la FAI (Taxe sur les carburants) qui perdra la décote qui a été décrétée par le Gouvernement et qui prend fin le 31 janvier.

Carburants : la radiation temporaire du FAI pouvant atteindre deux cents le litre prend fin le 31 janvier

Les prix du carburant augmenteront à nouveau ce lundi. Comme je le vois normal, la valeur, malgré des hauts (ou des bas) généraux, dépend de chaque station-service, de la marque et même de la zone où elle se trouve.

Selon les chiffres officiels de l’Entité nationale du secteur de l’énergie (ENSE), sur la seule première moitié de ce mois, l’essence coûte déjà 4,3 centimes le litre de plus et le diesel 4,5 centimes de plus.

À partir d’aujourd’hui, l’essence coûtera un centime de plus pour chaque litre rempli, et le diesel deux centimes de plus.

À la fin du mois, la réduction temporaire de la taxe sur les carburants (ISP) jusqu’à deux centimes le litre, que le gouvernement a décrétée jusqu’au 31 janvier, prendra fin. En ce sens, les carburants devraient augmenter.

À ECO/Capital Verde, António Comprido, secrétaire général de l’Association portugaise des compagnies pétrolières (APETRO), rappelle que malgré la réduction pouvant aller jusqu’à deux cents le litre du FAI se terminant à la fin du mois, il y a encore d’autres » des mesures palliatives, sans lesquelles les carburants seraient aujourd’hui non pas 4,5 centimes plus chers mais dix centimes, voire plus, encore plus chers », a-t-il souligné.