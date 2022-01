Les NFT Castlevania de Konami vendus pour plus de 162 000 $

Une patate chaude : malgré de nombreuses personnes qui se sont prononcées contre les NFT, les jetons non fongibles resteront populaires tant qu’ils continueront à gagner de l’argent. Les 14 NFT Castlevania que Konami a récemment mis en vente en sont un excellent exemple. ils se sont vendus pour plus de 162 000 $.

Plus tôt ce mois-ci, Konami a révélé qu’il rejoignait le mouvement NFT en vendant 14 NFT sur le site d’enchères OpenSea. La «collection Konami Memorial NFT» fait partie des célébrations du 35e anniversaire de Castlevania, par opposition à n’importe quel type de NFT en jeu que tant d’entreprises poussent ces jours-ci.

Les enchères pour les articles ont commencé le 12 janvier et tous ont été vendus au cours du week-end. C’était une mauvaise nouvelle pour quiconque espérait voir des prix de vente bas qui pourraient dissuader d’autres entreprises de proposer des NFT : les articles ont totalisé plus de 162 000 $.

VGC note qu’après qu’OpenSea ait pris sa commission de 2,5 % pour chaque transaction sur son marché, Konami est reparti avec plus de 157 000 $. Le fabricant de jeux gagnera également un supplément grâce à la réduction de 10 % qu’il faut chaque fois qu’un NFT est vendu à un autre acheteur.

Les NFT Castlevania se sont vendus en moyenne autour de 12 000 $ chacun. Le plus cher, un pixel art basé sur la carte du château de Dracula du jeu original Castlevania, a rapporté 26 538,96 $. Il y avait aussi une vidéo NFT de 3 minutes contenant différents moments du gameplay de Castlevania qui a coûté 17 518 $. Il n’est pas surprenant que Konami ait qualifié l’enchère de son « premier » projet NFT.

Le recul contre les NFT, en particulier ceux de la variété dans le jeu, a été immense. Ubisoft a été critiqué pour sa plate-forme Quartz, mais la société affirme qu’elle s’en tient à ses « principes » et ne reculera pas, contrairement aux développeurs de Stalker 2. GameStop et Square Enix sont également prêts à adopter les non-fongibles, tout comme l’artiste de voix off de jeux vidéo Troy Baker, pour lequel il a été fustigé. Mais tout le monde dans l’industrie ne les aime pas; Le directeur de It Takes Two a déclaré qu’il préférait se faire tirer dessus plutôt que d’ajouter des NFT à ses jeux.