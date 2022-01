Oppo Aura également Des Caméras Développées En Partenariat Avec Hasselblad

OPPO se prépare à lancer son nouveau haut de gamme, déjà avec le nouveau NPU MariSilicon X intégré. Ce sera la gamme OPPO Find X5, dont la version Pro aura un partenariat important dans le domaine de la photographie.

Comme les smartphones de OnePlus (une société du groupe OPPO), celui-ci aura également Hasselblad derrière l’appareil photo et un logiciel dédié.

OPPO a présenté son premier NPU d’imagerie 6 nm, MariSilicon X, dédié à la nouvelle série OPPO Find X qui arrivera dans quelques semaines.

NPU MariSilicon X

Basé sur la technologie de traitement 6 nm, OPPO MariSilicon X combine un NPU avancé, un ISP (Image Signal Processor) et une architecture de mémoire multicouche pour offrir des performances élevées avec une grande efficacité énergétique.

Le NPU MariSilicon X fonctionne à un rythme de 18 milliards d’opérations par seconde, une puissance de calcul plus que suffisante pour prendre en charge les algorithmes d’IA. Il a également une puissance de sortie de 11,6 TOPS par watt, offrant des performances haut de gamme sans vider la batterie.

Le NPU d’OPPO contient également un sous-système de mémoire Tera bps dédié pionnier, qui permet au MariSilicon X de tirer pleinement parti de la capacité de calcul du NPU sans être limité par l’épuisement de la mémoire, réduisant considérablement le temps nécessaire pour copier les données entre les unités de stockage et de traitement.

MariSilicon X comprend également une mémoire DDR dédiée avec une bande passante supplémentaire allant jusqu’à 8,5 Go/s. Son architecture de mémoire multicouche minimise les retards et réduit la consommation d’énergie causée par des cycles répétés de lecture et d’écriture inutiles.

Le nouveau smartphone OPPO Find X5 en partenariat avec Hasselblad

Dans les images récentes publiées sur Weibo, l’inclusion du NPU dans le smartphone OPPO Find X5 est visible, en supposant qu’il s’agit de vraies images.





De plus, la marque Hasselblad est clairement écrite, laissant la certitude que le domaine de la photographie aura un partenariat solide avec l’entreprise renommée dans le monde de la photographie, comme avec OnePlus depuis l’année dernière.

Il est également visible sur les images que le smartphone aura 12 Go de RAM et au moins l’option de 256 Go de stockage et ColorOS 12.1. Il convient de noter que, cependant, les images du smartphone ont été supprimées de leur source d’origine.

Le smartphone devrait être présenté au premier trimestre de l’année, et il devrait être lancé d’abord en Chine puis sur le marché international.