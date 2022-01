Ce soir, la Pleine Lune du Loup brille : pourquoi l’appelle-t-on ainsi et quand la voir dans le ciel

La Pleine Lune du Loup sera visible dans la nuit du 17 au 18 janvier, 47 minutes après minuit. Il porte le nom des hurlements plus fréquents des loups.

Dans la nuit d’aujourd’hui, entre le lundi 17 et le mardi 18 janvier 2022, nous pourrons admirer la magnifique Pleine Lune du Loup dans le ciel. Le disque lunaire atteindra sa plénitude exactement 47 minutes après minuit. La première pleine lune de l’année est également connue sous d’autres noms, tous liés à la tradition des Amérindiens : parmi eux on se souvient de ceux de Central Moon ; Lune froide ; Explosion de la lune gelée ; Grave Lune; Lune dure ; Lune de la Bernache du Canada ; Grande Lune; Lune des souhaits et Lune de l’Esprit. Son nom principal est lié au fait qu’à cette période de l’année le hurlement des loups est plus fréquent, les Amérindiens pouvaient donc les entendre plus souvent depuis leurs villages. Comme le disque lunaire apparaît plein à nos yeux plusieurs heures avant et après la pleine lune proprement dite, cette première pleine lune de 2022 nous apparaîtra pleine pendant environ 3 jours, du dimanche soir au mercredi matin, comme indiqué dans le guide Full Moon de la NASA. . Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle astronomique suggestif.

Parce que la pleine lune du loup de ce soir s’appelle ainsi

Les Amérindiens n’utilisaient pas le calendrier grégorien pour marquer leurs mois, mais un calendrier lunaire, lié aux cycles du satellite de la Terre. La vie des tribus étant étroitement liée à l’équilibre de la nature, les dirigeants ont décidé d’attribuer aux différentes pleines lunes de l’année tous les noms de phénomènes/événements naturels ayant un impact significatif sur les communautés, des cultures aux animaux, en passant par la chasse, la pêche et les événements atmosphériques. Comme indiqué, la pleine lune de janvier est appelée la Pleine Lune du Loup car dans les froides nuits d’hiver ces animaux ont tendance à hurler davantage. De plus, à cause du froid, ils se rapprochaient des villages et par conséquent les Amérindiens écoutaient plus souvent leurs appels mélancoliques. A l’époque on croyait que les loups « se plaignaient » du froid, mais aujourd’hui on sait que les hurlements ont des significations beaucoup plus profondes dans la biologie de ces beaux animaux. Parmi les noms secondaires les plus significatifs de la pleine lune de janvier, il y a certainement celui de Central Moon, ainsi appelé par les Assiniboines des Grandes Plaines du Nord puisqu’il se produit approximativement au milieu de la saison froide. Les autres noms donnés par les Cris, les Algonquins et les Dakotas font référence au fait que la neige de cette période se solidifie souvent, formant une couche de glace dure et épaisse.

Quand voir la pleine Lune du Loup : les temps et autres phénomènes célestes de janvier 2022

Aujourd’hui lundi 17 janvier, la Lune se lèvera vers 16h30 (heure de Rome) au Nord-Est, flanquée de la constellation des Gémeaux. Le disque lunaire sera quelques degrés plus bas que l’étoile Pollux, la plus brillante de la constellation et la dix-septième du firmament. Comme indiqué, la phase réelle de plénitude sera atteinte 47 minutes après minuit, lorsque le satellite de la Terre sera à l’Est, embrassé par les Gémeaux et la constellation du Cancer. La Pleine Lune se couchera peu après 08h00 le 18 janvier dans le Sud-Ouest. Comme spécifié par la NASA, cependant, le disque lunaire apparaît plein à nos yeux pendant de nombreuses heures avant et après la pleine lune réelle, nous pourrons donc profiter du spectacle astronomique (si le temps le permet) pendant plusieurs jours. La Pleine Lune du Loup n’est qu’un des phénomènes célestes qui nous attendent dans les deux dernières semaines de janvier : le même jour de pleine lune, par exemple, l’énorme astéroïde (7482) 1994 PC1 fera un passage rapproché, qui sera visible avec un petit télescope ; à l’aube du 29 janvier, nous pourrons admirer une spectaculaire conjonction astrale entre la Lune, Vénus et Mars au cœur de la constellation du Sagittaire ; tandis que le 31, comme l’indique l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI), il y aura le pic maximum du courant météorique des Alpha Léonides. Pour toutes les nuits avec de bonnes jumelles ou un télescope certaines comètes seront également visibles, comme 29/P Schwassmann-Wachmann et 67/P Churyumov-Gerasimenko dans la constellation du Taureau et C/2019 L3 ATLAS dans celle des Gémeaux.