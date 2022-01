Mises à jour : les utilisateurs d’Android sont plus satisfaits que les utilisateurs d’iOS

Les mises à jour des systèmes d’exploitation mobiles sont toujours un sujet qui génère beaucoup de polémiques, que ce soit Android ou iOS. Les marques essaient de suivre le rythme auquel elles sont lancées, mais elles n’y parviennent pas toujours.

Si l’idée générale pointe vers une plus grande prédominance d’iOS sur Android, une nouvelle étude montre le contraire. Il révèle que les utilisateurs d’Android sont plus satisfaits que les utilisateurs d’iOS.

De plus en plus d’intérêt pour les mises à jour

Le passé a montré qu’Apple est beaucoup plus agile dans la création et la publication de mises à jour pour iOS. Ce système reçoit les améliorations et corrections nécessaires de manière rythmique, en regardant non seulement les iPhones actuels mais aussi d’autres modèles plus anciens. Bien sûr, cette position rend les mises à jour plus actives.

Si ce n’était pas le scénario visible sur Android, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Les fabricants ont adhéré à ces nouvelles mises à jour et à chaque fois, elles apparaissent plus rapidement et plus efficacement. Ce n’est pas encore parfait, mais ça a beaucoup évolué.

Les utilisateurs d’Android sont plus rapides que les utilisateurs d’iOS

Une étude récente a montré qu’après tout, les utilisateurs d’Android sont les plus satisfaits des mises à jour présentées. Notamment, et lors de l’arrivée des mises à jour, ces utilisateurs optent pour leur installation immédiate. Cela ne se produit pas tellement avec les utilisateurs iOS.

Le domaine où les utilisateurs d’iOS excellent est dans l’option de maturité des mises à jour. Alors, et les voici au-dessus d’Android, ils choisissent d’attendre une opportunité plus ajustée pour que cette installation se présente.

Derniers smartphones avec plus de satisfaction

En ce qui concerne la satisfaction globale, il est clair que les smartphones Android dominent. Ici iOS est relégué aux positions finales, à l’exception de l’iPhone 11, qui parvient à se positionner dans le top 5.

Cette étude a également révélé que ceux qui ont les derniers modèles sont sur les dernières versions d’Android et d’iOS. Plus précisément, 98% des utilisateurs de Galaxy S21 sont sur Android 12, tandis que seulement 91% des utilisateurs d’iPhone 13 sont sur iPhone 15.