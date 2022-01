C’est la fin! OnePlus a mis fin à la prise en charge d’OxygenOS sur les OnePlus 6 et 6T

ACOCOBUY Câble USB C OnePlus Dash Charge 1.8M/6FT Câble USB Type C Charge Rapide pour OnePlus Nord CE 5G/Nord/8 Pro /8 /7T Pro/7 Pro/7T/7/6T/ 6/5T/5/3T/3, VOOC Charge pour OPPO Find X/Reno3 Pro/ Reno3

Ce OnePlus câble 6FT prend en charge la Dash Charge pour OnePlus 3T / 3 / 5T / 5 / 6T / 6 / 7 / N100, la Warp Charge 30T Plus Charge rapide pour OnePlus Nord CE 5G, la Warp Charge pour OnePlus N10 5G/ Nord/ 8 Pro / 8 / 7T Pro / 7T / 7 Pro / 7T Pro, et la charge VOOC pour Find X/ Reno3 Pro/ Reno3. Remarque: les autres smartphones avec port USB de type c ne prennent en charge que la charge normale 5V 2A. Charge rapide et stable: prend en charge la charge rapide de 4 Amp, la synchronisation de données à 480 Mbps, une capacité de charge de 60% en environ 30 minutes avec ce câble de charge DASH de type c et l'adaptateur de chargeur d'origine. Haute qualité: fil central en cuivre épaissi et élargi et résistance de traction intégrée de 56 kΩ pour une charge et une synchronisation plus sûres et plus fiables. La puce intelligente à l'intérieur peut identifier intelligemment le courant, protéger votre téléphone des dommages, assurez-vous que la charge est plus sûre et plus stable! Câble usb c charge rapide - Matériau TPE lisse et durable pour garantir que le câble ne soit pas emmêlé, avec un connecteur réversible de type C, même dans l'obscurité, vous pouvez être inséré avec précision dans l'appareil pour le charger. Service après-vente fiable: si ce oneplus dash câble ne répond pas à vos attentes, il vous suffit de le retourner. Si vous avez d'autres questions sur cet article, faites-le nous savoir, nous sommes impatients de vous aider!