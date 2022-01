Google ne vous laissera pas supprimer les moteurs de recherche des navigateurs et cela met les utilisateurs en colère

Les moteurs de recherche sont une partie importante des navigateurs. C’est un point d’entrée sur Internet et donc tout le monde veut maîtriser ce domaine. Google a une main importante dans ce domaine en développant la plupart des navigateurs existants.

C’est justement ce navigateur qui subit aujourd’hui une évolution importante et qui peut grandement modifier son utilisation. Chromium ne vous permet plus de supprimer les moteurs de recherche et les oblige donc à être toujours présents.

Les navigateurs modernes donnent aux utilisateurs la liberté de choisir les moteurs de recherche à utiliser. Cette capacité permet une grande capacité de gestion, qui peut ensuite décider lequel utiliser et modifier à tout moment.

Avec la dernière version de Chromium, avec le numéro de version 97, quelque chose a changé. Google et ses développeurs ont décidé que la possibilité d’éliminer les moteurs de recherche par défaut devait être supprimée et elle a donc disparu.

Étant donné que ce navigateur est à la base de la plupart des propositions qui existent aujourd’hui sur Internet, cette option a fini par se répandre. Ainsi, et d’après ce que l’on peut voir, ce changement est déjà dans Chrome, Edge et plusieurs autres navigateurs.

Selon les développeurs, la possibilité d’éliminer les moteurs de recherche par défaut peut être trop destructrice pour les navigateurs. Ceux-ci peuvent être recréés manuellement, mais beaucoup peuvent ne pas savoir comment faire cela ou laisser le navigateur avec des problèmes.

Bien sûr, ce changement a déjà commencé à causer des problèmes aux utilisateurs. Des plaintes ont déjà commencé à affluer et beaucoup remettent en cause la décision prise. Ils veulent savoir pourquoi cette option a été supprimée et de préférence qu’elle soit ramenée à Chrome et Edge, entre autres.

Une fois de plus, Google prend une décision dans son navigateur qui finit par avoir un impact négatif sur les utilisateurs. Bien sûr, étant donné qu’il est à la base de presque toutes les propositions de navigation sur Internet, l’impact est beaucoup plus important et touche beaucoup plus d’utilisateurs.