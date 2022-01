Gates veut orienter des milliards de dollars vers les technologies vertes émergentes

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, n’est pas indifférent à des questions telles que le changement climatique et la santé mondiale. Pour aider à atténuer le premier, le philanthrope a un fonds qui vise à cibler les technologies émergentes, telles que l’élimination du dioxyde de carbone et l’hydrogène vert.

Les premiers projets se développent en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique.

Cette semaine, le fonds climatique de Bill Gates, Breakthrough Energy, a lancé un appel à propositions pour des projets en Europe via le programme Catalyst. En effet, Bill Gates va de l’avant avec des plans visant à orienter des milliards de dollars vers les technologies vertes émergentes.

Le programme Catalyst, lancé en juin dernier dans le but de fournir des outils pour une économie neutre en carbone grâce à des partenariats public-privé, a révélé qu’il avait levé 1,5 milliard de dollars au cours des six derniers mois. En outre, il espère lever 3 milliards de dollars d’ici le milieu de l’année prochaine.

Comme révélé, l’argent du fonds pour le climat servira à piloter quatre technologies : les carburants à hydrogène vert, les carburants d’aviation durables, le stockage de l’énergie et la capture du carbone de l’air. En fait, en août de l’année dernière, Bill Gates a déclaré que Catalyst injecterait 1,5 milliard de dollars dans des projets menés en partenariat avec le département américain de l’Énergie, si le Congrès adoptait un projet de loi sur les infrastructures bipartites,

En novembre, le président américain Joe Biden a promulgué ce projet de loi et débloqué 1,2 milliard de dollars d’investissements : promotion des véhicules électriques, modernisation des aéroports, réforme du réseau électrique, sécurisation des infrastructures de soutien à l’hydrogène vert et capture du carbone.

Désormais, le fonds climatique Catalyst de Bill Gates remplira son objectif. Cependant, cela dépendra toujours de la promesse que chaque projet a associée.

Nous sommes convaincus que les États-Unis ont des projets qui représenteraient plus d’un milliard et demi de dollars d’investissement Catalyst, mais je ne veux pas dire qu’ils le feront définitivement tant que nous n’aurons pas commencé à les évaluer. […] Ce sont des processus d’évaluation de projet sérieux et rigoureux qui doivent se poursuivre.