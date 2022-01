COVID-19 : l’Autriche rend la vaccination « obligatoire » à partir de février

Le monde traverse une phase d’espoir face au COVID-19. Le nombre de personnes infectées a augmenté, mais le nombre d’hospitalisations et de décès n’a pas été corrélé. Peut-être qu’Ómicron, étant une variante qui provoque des symptômes plus « légers », aide plus de gens à obtenir des anticorps (évidemment, c’est bon d’un côté, mais mauvais de l’autre).

Selon des informations récentes, l’Autriche rend la vaccination « obligatoire » à partir de février.

Vaccin COVID-19 : L’infraction sera punie d’amendes entre 600 et 3 600 euros

L’Autriche sera le premier pays d’Europe à rendre « obligatoire » la vaccination contre le COVID-19 pour les adultes, imposant de lourdes amendes à ceux qui ne s’y conforment pas, a annoncé aujourd’hui la chancelière autrichienne. Tout au long de la semaine, le sujet a suscité de vifs débats, tant au Parlement que dans la société.

La mesure divise profondément la société autrichienne, à l’heure où 71,5% de la population éligible a un cycle de vaccination complet, un nombre faible par rapport aux autres pays européens. Samedi, 27 000 personnes ont manifesté contre la mesure à Vienne, la capitale, accusant le gouvernement de ne pas respecter les libertés individuelles.

L’infraction, c’est-à-dire le non-vaccin, sera punie d’amendes variant entre 600 et 3 600 euros (en cas de récidive).

La vaccination des mineurs de plus de 14 ans a été abandonnée et la mesure ne s’appliquera qu’aux adultes, a souligné la chancelière, mentionnant également les exceptions pour les femmes enceintes et toutes les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales.

Le projet de loi devrait être approuvé jeudi par le Parlement, où les conservateurs et les verts disposent d’une large majorité et, pour cette mesure, ils comptent également sur les dirigeants des partis sociaux-démocrates et libéraux. Seule l’extrême droite s’y oppose.