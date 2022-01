L’aquamation : une alternative plus écologique aux méthodes funéraires courantes

Lors du décès d’une personne, la dépouille mortelle est généralement enterrée ou incinérée. Cependant, il existe une autre alternative appelée aquamation qui suppose la décomposition de ceux-ci dans l’eau.

Le processus est également connu sous le nom de biocrémation, de résomation et de crémation de l’eau.

Les cendres du leader anti-apartheid Desmond Tutu, 90 ans, ont été enterrées plus tôt cette année, à la suite d’une demande de sa part. Selon Público, l’archevêque ne voulait pas de funérailles ostensibles et, au lieu d’être incinéré, a demandé que son corps soit soumis à une aquamation – dont le nom technique est l’hydrolyse alcaline.

Bien qu’il s’agisse d’une méthode qui existe depuis les années 1880, elle n’est pas très courante et, en fait, n’a pas encore atteint l’Europe.

Qu’est-ce que l’aquamation ?

Il existe quelques alternatives disponibles au sort des restes d’une personne. Les plus courants sont l’inhumation et la crémation, et tous les lecteurs doivent être familiarisés avec le processus de chacun. Même ainsi, ce dernier est la méthode de brûler le cadavre.

Bien qu’elle soit souvent considérée comme une alternative plus écologique aux enterrements traditionnels, la combustion des restes nécessite une énorme quantité d’énergie pour alimenter le feu et émet des millions de tonnes de dioxyde de carbone par an.

Il existe donc une autre option appelée aquamation – ou biocrémation, résomation ou crémation à l’eau – qui s’avère encore meilleure pour l’environnement que la crémation. Celui-ci utilise une solution alcaline chauffée afin de décomposer le corps, ne laissant que le squelette.

Pendant le processus, le corps est placé à l’intérieur d’un récipient sous pression rempli d’un mélange d’eau et de dioxyde de potassium chauffé à environ 90 – 150º Celsius. Au fur et à mesure que la pression à l’intérieur du récipient augmente, la solution décompose doucement la matière organique, plutôt que de bouillir, pendant plusieurs heures.

Comme le processus d’aquamation ne décompose pas les os, ils sont ensuite séchés au four et transformés en poudre. Comme pour la crémation, ce qui reste est donné aux membres de la famille, après avoir été placé dans une urne.

[O processo utiliza] 90 % d’énergie en moins que la crémation à la flamme et n’émet aucun gaz à effet de serre nocif.

A expliqué Bio-Response Solutions, une société américaine spécialisée dans l’aquamation.

Le mélange utilisé au cours du processus peut être utilisé comme engrais ou rejeté dans les cours d’eau.

A lire aussi :