AirTags : la police affirme qu’Apple a involontairement créé un appareil de traque

La technologie est parfois une épée à double tranchant, et les AirTags d’Apple en sont le parfait exemple. Comme cela a été largement rapporté, le but de cet appareil était de surveiller nos objets. Cependant, l’AirTag s’est avéré être le dispositif de suivi parfait.

Le réseau de recherche est immense et les capacités de cette balise de localisation captivent les utilisateurs et inquiètent les autorités.

Apple a créé un appareil destiné à être placé à côté de nos objets afin que, via le réseau de recherche, nous puissions utiliser des iPhones tiers, avec radar, pour découvrir des objets perdus ou volés.

De manière très bien pensée, ces AirTags sont désormais éparpillés un peu partout, pour le meilleur ou pour le pire. En fait, il y a déjà plusieurs plaintes auprès des autorités du monde entier concernant des personnes persécutées à travers ces dispositifs.

La plupart du temps, les AirTags sont installés dans les voitures, derrière la plaque d’immatriculation par exemple, mais il existe également de nombreux cas où cette balise de localisation est placée cachée à l’intérieur du véhicule.

Les criminels surveillent ensuite l’activité du véhicule en utilisant la technologie derrière l’appareil.

La société de Cupertino, lors du lancement de l’AirTag, a immédiatement créé un système anti-harcèlement. Plus tard, il a renforcé ce système en l’étendant aux appareils Android pour avoir un moyen de détecter et de remplacer ces trackers lorsqu’ils sont utilisés pour chasser les gens.

Donc, en théorie, les AirTags viennent déjà avec un moyen d’alerter les gens qu’ils peuvent être localisés, à la fois sur iPhone et Android, mais tout le monde ne connaît pas ce système et ne sait pas comment l’utiliser.

Dans une récente interview, la police de Dearborn a expliqué que l’appareil Apple est devenu une arme couramment utilisée par les criminels, c’est pourquoi le public doit être informé du fonctionnement réel du produit Apple.

Le sergent James Isaacs a expliqué que le nombre de personnes signalant du harcèlement a monté en flèche ces derniers temps, et le plus souvent, un AirTag est l’outil utilisé pour tout.

Les gens utilisent depuis longtemps des traceurs GPS pour traquer et harceler d’autres personnes. La raison pour laquelle cela est devenu de plus en plus évident maintenant est, je pense, à cause du coût, le coût est nettement inférieur à celui d’un localisateur GPS traditionnel que les gens obtiendraient. Par conséquent, la facilité d’accès est beaucoup plus grande.