Sega Dépose Deux Brevets De Marque Liés Aux Nft

On a beaucoup parlé ces derniers temps des NFT, le « Non-fungible Token » qui se résume à une sorte de certificat numérique, établi via la blockchain, c’est-à-dire un titre qui définit l’originalité et l’exclusivité des biens numériques, et donne au propriétaire de la même propriété numérique sur quelque chose.

Il y a ceux qui sont pour, mais aussi contre. Cependant, selon des informations récentes, SEGA a maintenant déposé deux brevets de marque liés aux NFT.

SEGA dépose des brevets liés au NTF

Récemment, SEGA a déposé deux brevets liés à la nouvelle technologie NTF. Selon les informations recueillies par le site VGC, la société japonaise a déposé les nouvelles marques « SEGA NFT » et « SEGA Classics NFT Collection ». De cette façon, il semble que le créateur de Sonic suivra les mêmes traces que d’autres sociétés du genre, comme Epic Games, Ubisoft et Square Enix.

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de détails qui décrivent ce que SEGA fera réellement avec ces deux nouvelles marques. Cependant, on soupçonne que la « SEGA Classics NFT Collection » pourrait être liée à la vente de NFT de captures d’écran et d’images promotionnelles, similaires à ce que le créateur Konami a créé.



Mais la Japonaise n’a pas été très cohérente sur ce sujet, puisqu’en novembre dernier, elle affirmait travailler avec Microsoft pour le développement de « supergames » et investir dans le monde des crypto-monnaies. Mais peu de temps après, lors d’une réunion avec les actionnaires, le PDG Haruki Satomi a déclaré que SEGA arrêterait ce genre d’initiatives si elles n’étaient considérées que comme des moyens faciles de soutirer de l’argent aux utilisateurs.

D’autre part, depuis avril 2021, la société s’est associée à Double Jump Tokyo pour explorer le marché NFT. Ce partenariat vise à vendre de l’art visuel, des images de jeux et de la musique de fond avec les caractéristiques détenues par les NFT.

C’est encore un sujet inconnu pour de nombreux utilisateurs, mais il semble qu’il progresse à grands pas et il y a de grandes attentes quant à l’intégration de cette technologie dans divers secteurs dans un avenir proche.

A lire aussi :