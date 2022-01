Rencontrez les PDG les mieux payés des sociétés de jeux

Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises ici, l’industrie des jeux électroniques a connu une croissance exponentielle. Et cela est prouvé par la quantité de nouveaux titres qui sont sortis, même en temps de pandémie, ainsi que de nouvelles entreprises prometteuses liées à la branche.

L’une des nombreuses curiosités que nous avons toujours à propos de qui est en charge est de savoir combien ils gagnent. Ainsi, une liste des 42 PDG de sociétés de jeux les mieux payés sur toute l’année 2020 a été dévoilée.

Les PDG des sociétés de jeux les mieux payées de 2020

Le secteur du jeu vidéo devient de plus en plus attractif. Aujourd’hui, nous connaissons de nouveaux noms de jeux et d’entreprises dont nous n’avions pas entendu parler il y a quelques années. La pandémie a beaucoup aidé à la croissance de ce segment, puisqu’en restant plus à la maison, les jeux étaient l’une des alternatives trouvées par les gens pour occuper leur temps avec qualité.

Mais il y a un autre facteur qui démontre le succès de ce marché, c’est la valeur acquise par les PDG. Ainsi, la société de recherche dans le secteur des jeux Games One, a publié une liste des 42 PDG des sociétés de jeux les mieux payées de l’année 2020. Selon les données, tous ensemble, les dirigeants ont réussi à gagner en 2020 près d’un milliard de dollars. .

Les 10 PDG de jeux les mieux payés

La liste apparaît par ordre croissant, en commençant par ceux qui ont gagné le moins jusqu’aux mieux payés en 2020. Commençons donc par les mieux payés, ce qui aboutit au TOP 10 suivant, mené par le PDG de Paytika, l’un des plus gros jeux créateurs et applications pour smartphones, ainsi que Zynga et Skills, Razer étant la seule société non créatrice de jeux sur cette liste.

Robert Antokol (Playtika) – 372 008 176 $ au total (~ 186 004 $/heure) Bobby Kotick (Activision Blizzard) – 154 613 318 $ au total (~ 77 306 $/heure) Andrew Paradise (Skillz) – 103 321 052 $ au total (~ 51 660 $/heure) Andrew Wilson (arts électroniques) – 34 715 802 $ au total (~ 17 357 $/heure) Frank Gibeau (Zynga) – 32 003 768 $ au total (~16 001 $/heure) John Riccitiello (Unity) – 22 001 733 $ au total (~ 11 000 $/heure) Strauss Zelnick (Take-Two) – 18 111 761 $ au total (~ 9 055 $/heure) Taek-Jin Kim (NCSoft) – 15 620 773 $ au total (~ 7 810 $/heure) Min-Liang Tan (Razer) – 10 457 000 $ au total (~ 5 228 $/heure) Debbie Bestwick (Team17) – 10 242 642 $ au total (~ 5 121 $/heure)

Et qui sont les moins bien payés ?

Si on parle des 10 moins payés, sur la liste des 42 PDG, on arrive au résultat suivant, par ordre croissant :

Lars Wingefors (Groupe Embracer) – 162 293 $ au total (~ 81 $/heure) Claude Guillemot (Guillemot Corporation) – 185 004 $ au total (~ 92 $/heure) Hannes Wallin (Fractal Gaming) – 238 447 $ au total (~ 119 $ % de l’heure) Adam Foroughi (AppLovin) – 409 462 $ au total (~ 204 $/heure) Darcy Taylor (East Side Games) – 418 473 $ au total (~ 295 $/heure) Alex Nichiporchik (tinyBuild) – 419 460 $ au total (~ 209 $/heure) Anton Gauffin (Huuuge Games) – 470 800 $ au total (~ 235 $/heure) Kati Levoranta (Rovio) – 535 722 $ au total (~ 267 $/heure) David Braben (Frontier Developments) – 581 516 $ au total (~ 290 $/heure) Carl Cavers (Groupe Sumo) – 685 495 $ au total (~ 342 $/heure)

Vous pouvez consulter la liste complète ici.