Législatives 2022 : vous pouvez désormais vous inscrire au vote anticipé

Aux prochaines élections législatives, le vote anticipé sera possible, permettant aux électeurs inscrits sur le territoire national de voter n’importe où sur le territoire, dans les bureaux de vote aménagés à cet effet, quel que soit leur lieu de vote inscrit sur les listes électorales.

La période d’inscription au vote anticipé commence aujourd’hui. Sachez ce que vous avez à faire.

Si pour une raison quelconque ils préfèrent se rendre aux urnes plus tôt, les électeurs pourront voter le 23 janvier, une semaine avant la date officielle des élections législatives. Tous les électeurs inscrits sur le territoire national peuvent s’inscrire au vote anticipé.

L’inscription au vote anticipé doit être effectuée entre le 16 et le 20 janvier via le site Web www.votoantecipado.mai.gov.pt.

Lors de l’accès à cette plate-forme électronique, il vous suffit de saisir les données suivantes :

nom complet;

date de naissance;

numéro d’identification civile;

adresse;

bureau de vote de la commune où vous comptez exercer votre droit de vote par anticipation ;

numéro de téléphone;

e-mail (si disponible).

Après cette opération, le 23 janvier, vous devez vous présenter au bureau de vote choisi, muni d’une pièce d’identité en cours de validité, et indiquer la paroisse dans laquelle vous êtes inscrit dans le registre électoral.

Pour le vote anticipé aux législatives de 2022, 2 549 bureaux de vote ont été créés, et il est important de rappeler quelques mesures à prendre pour assurer la sécurité lors du vote : porter un masque, garder une distance de sécurité, se désinfecter les mains et prendre son propre stylo.

Après l’identification correcte de l’identité, vous recevrez le bulletin de vote et deux enveloppes, une blanche et une bleue. Remplissez le bulletin de vote, pliez-le en quatre, insérez-le dans l’enveloppe blanche et cachetez-le.

Insérez ensuite l’enveloppe blanche scellée dans l’enveloppe bleue et cachetez. Cette enveloppe sera ensuite scellée d’une vignette de sécurité, vous recevrez alors un duplicata de cette vignette du président du conseil d’administration, qui servira de preuve de l’exercice de votre droit de vote.

N’oubliez pas que si vous ne pouvez pas voter le 23, vous pourrez toujours exercer votre droit de vote le 30.

Vote anticipé