Windows 11 (Build 22000.466) atteint l’aperçu de la version et la version bêta

Après avoir reçu les deux premières builds du Windows 11 Dev Channel pour cette année 2022, il était temps de les recevoir sur le Beta Channel et Release Preview. Microsoft ne nous a pas fait attendre beaucoup plus longtemps et nous avons déjà la Build 22000.466 disponible en téléchargement. Voyons ce qu’il y a de nouveau dans cette nouvelle Build.

la tête haute #WindowsInsiders – nous avons publié Windows 11 Build 22000.466 sur les canaux bêta et de prévisualisation. Détails ici dans l’article de blog! https://t.co/ZlcUffXVmA ^BLB — Windows Insider (@windowsinsider) 14 janvier 2022

