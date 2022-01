En plus de ses voitures électriques, Tesla développe également tous les logiciels essentiels qu’elles utilisent. Parmi ces propositions figure le système de divertissement de ces voitures, que beaucoup aimeraient voir plus ouvert et avec d’autres nouveautés.

Pour essayer de changer un peu ce scénario, il y a des programmeurs qui apportent Android Auto aux voitures Tesla, avec un grand succès. Après le succès de la version Android, une autre alternative apparaît. CarPlay d’Apple peut désormais également être utilisé dans les voitures Tesla.

Vous pouvez maintenant utiliser Android Auto sur Teslas

C’est vers la fin 2021 qu’une proposition non officielle a émergé, mais que beaucoup ont voulu tester. Le programmeur Emil Borconi, connu pour plusieurs projets dans le domaine des systèmes automobiles, a présenté ce que pourrait être l’arrivée d’Android Auto sur les voitures Tesla.

C’est loin d’être une proposition officielle, mais il utilise le navigateur de ces voitures pour accéder à un système qui contrôle tout dans cette proposition. Il nécessite un smartphone et une connexion de la voiture au hotspot WiFi de la voiture, pour une intégration complète.

CarPlay d’Apple a déjà atteint ces voitures

Maintenant, venant des mains du programmeur Michał Gapiński, vient une alternative de plus, cette fois axé sur CarPlay d’Apple. C’est encore loin d’être une version entièrement polie et parfaite, mais on peut déjà la voir fonctionner et avec toutes les fonctionnalités actives.

D’après ce qu’elle a révélé, cette solution est un peu différente de celle fournie avec Android Auto. Il utilise un Rasberry Pi, qui exécute une version spéciale d’Android, puis voici toute l’interface que l’utilisateur peut utiliser et contrôler à l’intérieur de la voiture Tesla.

Une solution simple pour ce système

Le créateur de cette proposition a encore du pain sur la planche et va désormais se consacrer à la stabilisation de la connexion Wi-Fi. Il espère qu’avec cette amélioration il pourra améliorer la définition de CarPlay affichée sur l’écran de la voiture électrique de Tesla.

Tesla ne devrait pas modifier son système de divertissement et l’ouvrir à Android Auto ou CarPlay. Malgré tout, ces 2 propositions ouvrent la porte à leur accessibilité sans rien changer au logiciel de ces voitures et donc des problèmes peuvent survenir.