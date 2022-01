Teams pour Android et iOS apporte désormais une nouveauté utile pour tous ses utilisateurs

Teams a grandi en temps de pandémie et est aujourd’hui un outil essentiel dans de nombreux domaines. Pour beaucoup, c’est la porte d’entrée pour contacter des clients, des collègues et d’autres utilisateurs dans leur sphère de travail et de loisirs.

Microsoft n’a pas cessé de développer cet outil et n’a cessé d’apporter des nouveautés. Maintenant, et dédié à Android et iOS, il y a une nouveauté importante qui rendra Teams encore meilleur et facilitera la communication.

Les équipes peuvent être utilisées comme talkie-walkie

Bien qu’il s’agisse d’une application plus axée sur le bureau, Teams est fortement présent sur les appareils mobiles, où les utilisateurs peuvent communiquer en déplacement. Ainsi, tout ce qui est créé pour améliorer cette utilisation est quelque chose de positif et que tout le monde veut.

La grande nouveauté désormais présentée dans Teams vient justement donner à Android et iOS cette amélioration. Les versions dédiées aux smartphones ont enfin reçu la fonctionnalité de Talkie Walkie de manière étendue.

Disponible immédiatement pour iOS et Android

Cette nouveauté permet, de la même manière que dans ces appareils, d’appuyer sur un bouton pour envoyer un message vocal. Il peut être utilisé indifféremment avec le smartphone connecté à un réseau de données ou à un réseau Wi-Fi, sans aucune limitation.

Après plusieurs mois de tests, Teams a donc la nouvelle que Microsoft attendait le plus pour être mise à disposition. Walkie Talkie donne aux utilisateurs la liberté de ne plus avoir à écrire ou enregistrer des messages de manière plus complexe.

Microsoft a ouvert la nouveauté à tous les smartphones

Pour l’instant, et pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer d’une version sous licence de Teams et les administrateurs doivent l’ajouter. Les clients trouveront alors le talkie-walkie dans votre client, à la fois Android et iOS, dans n’importe quelle conversation.

Il s’agit d’une fonctionnalité similaire à d’autres qui existent déjà et que les utilisateurs utilisent abondamment. Nous parlons de ce que nous avons sur WhatsApp avec des messages vocaux et d’autres services similaires. Teams fait ainsi un saut qualitatif et améliore son utilisation dans un domaine de plus en plus important, les appareils mobiles.