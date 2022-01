Google et Meta accusés de pratiques anticoncurrentielles

Google et Meta Falar sont accusés de pratiques anticoncurrentielles.

Cette fois, c’est la justice américaine qui accuse les hauts dirigeants des multinationales Google et Meta (propriétaire de Facebook) d’avoir conclu un accord illégal en 2018 pour consolider leur domination sur le marché de la publicité en ligne.

Une coalition d’États américains dirigée par le Texas a déposé vendredi une nouvelle version du procès initialement intenté uniquement contre Google en décembre 2020 devant un tribunal de New York.

D’après ce que l’on sait, le géant de la recherche en ligne a cherché à éliminer toute concurrence en manipulant les enchères publicitaires – un système ultra-sophistiqué qui détermine quelles publicités sont affichées sur les pages Web en fonction du profil anonyme des utilisateurs.

En 2021, Google détenait 28,6 % du marché mondial de la publicité numérique, suivi de Facebook avec 23,7 %, selon eMarketer.

Les documents juridiques révélés vendredi font directement référence à Sundar Pichai et Philipp Schindler de Google et Sheryl Sandberg de Facebook (bien que son nom soit barré d’une épaisse ligne noire).

La plainte cite un e-mail de Sheryl Sandberg au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, dans lequel elle décrit l’accord comme « stratégiquement très important ».

Le procès s’étend au président du conseil d’administration de Google, Sundar Pichai, qui « a personnellement approuvé les termes du règlement ».

Google craignait qu’un système alternatif d’attribution de l’espace publicitaire ne soit trop largement adopté, permettant aux éditeurs de sites d’échapper à leurs commissions, et a donc convaincu Meta de former une alliance.

Une porte-parole de Google a qualifié la plainte de « pleine d’inexactitudes et sans fondement juridique », notant que « la publicité « en ligne » est une industrie extrêmement concurrentielle, qui a réduit les coûts publicitaires et donné plus de choix aux éditeurs et aux annonceurs ».

Les deux géants de la tech, comme d’autres multinationales comme Apple et Amazon, sont accusés d’abus de position dominante par un nombre croissant d’autorités aux Etats-Unis.