Les 5 meilleures applications pour garder votre Android propre

Mixoo Stylet pour écran tactile, stylet pour iPad, stylet capacitif universel avec capuchon magnétique pour tablette Android iPad Pro/Mini/Air/iPhone/Microsoft, blanc

【CONCEPTION 2 EN 1】 Le stylet à écran tactile 2 en 1 a ses deux extrémités équipées d'une pointe de disque et d'une pointe de fibre, la pointe de disque offre une meilleure flexibilité et précision sans décalage, parfait pour l'écriture manuscrite et le dessin de détail. La pointe en fibre est particulièrement idéale pour taper et faire défiler, gardez vos appareils à écran tactile à l'écart des empreintes digitales et des taches. 【CAPUCHON MAGANÉTIQUE DU STYLO】 Livré avec un capuchon magnétique bidirectionnel, ce qui garantit que vous n'avez pas besoin de tordre ou de pousser le capuchon vers l'arrière, il suffit de mettre le capuchon du stylo près du stylo, (les deux côtés) absorberont automatiquement, économisez votre temps . 【FACILE À UTILISER】 Fabriqué en acier inoxydable et en aluminium, offre une expérience d'écriture douce comme un stylo avec une sensibilité élevée et une précision précise. Parfait pour dessiner, concevoir, prendre des notes, dessiner, signer, écrire sur vos tablettes tactiles et téléphones intelligents. Aucun appairage ou application spécifique requis, facile à utiliser et à transporter. 【STYLE UNIVERSEL】 Le stylet est universel, compatible avec iPad, iPhone, tablettes Android, téléphones Android, Samsung Galaxy, téléphones intelligents et autres appareils à écran tactile capacitif. 【Pointe du stylo remplaçable】 La pointe du disque et la pointe de la fibre sont remplaçables. Chaque paquet comprend 2 pointes de disque et 1 pointe de fibre pour le remplacement. Le remplacement peut être effectué en une seconde sans outils nécessaires, prolongeant ainsi la durée de vie du stylet.