Il existe une bulle de 1 000 années-lumière de large qui donne naissance à de nombreuses étoiles proches de notre Soleil.

Il y a environ 14 millions d’années, une étoile lointaine a explosé – la première d’une série de supernovae qui a fini par souffler une énorme bulle de gaz chaud dans notre galaxie, la Voie lactée. Selon ce que les astronomes ont découvert, cette bulle, d’environ 1 000 années-lumière de diamètre, est le lieu de naissance de notre Soleil et de milliers d’autres étoiles.

Ce n’est pas n’importe quelle bulle galactique. C’est la bulle locale, ainsi appelée parce que nous y sommes – presque en plein centre.

Notre Bulle Locale est pleine de… rien !

La Terre se trouve dans un vide de 1000 années-lumière, entourée de milliers de jeunes étoiles – mais comment ces étoiles se sont-elles formées ?

Dans un article publié dans la revue Nature, des astronomes du CfA (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian) et du STScI (Space Telescope Science Institute) reconstituent l’histoire évolutive de notre « voisinage » galactique, montrant comment une chaîne d’événements a commencé 14 il y a des millions d’années a conduit à la création d’une vaste bulle qui est responsable de la formation de toutes les jeunes étoiles qui se trouvent à proximité.

C’est vraiment une histoire d’origine; pour la première fois, nous pouvons expliquer comment toute formation d’étoiles à proximité a commencé.

Explique Catherine Zucker, astronome et spécialiste de la visualisation de données.

La figure centrale de l’article scientifique, une animation spatiale 3D, révèle que toutes les jeunes étoiles et les régions de formation d’étoiles – jusqu’à 500 années-lumière de la Terre – se trouvent à la surface d’une bulle géante connue sous le nom de bulle locale. Bien que les astronomes connaissent son existence depuis des décennies, les scientifiques peuvent désormais voir et comprendre les débuts de la bulle locale et son impact sur le gaz environnant.

La source de nos étoiles : la Bulle Locale

À l’aide d’une série de nouvelles données et de techniques scientifiques, l’animation spatiale montre comment une série de supernovae qui a explosé il y a 14 millions d’années a poussé le gaz interstellaire vers l’extérieur, créant une structure en forme de bulle avec une surface idéale pour la formation d’étoiles.

Aujourd’hui, à la surface de la bulle se trouvent sept régions bien connues de formation d’étoiles, ou nuages ​​moléculaires – des régions denses dans l’espace où les étoiles peuvent se former.

Nous avons calculé qu’au cours de millions d’années, environ 15 supernovae sont apparues pour former la bulle locale que nous voyons aujourd’hui. Il croît à environ 6,4 kilomètres par seconde. Cependant, il a perdu la majeure partie de sa force et a atteint une vitesse presque constante.

A déclaré Zucker, qui est maintenant membre de la NASA Hubble au STScI.

Les astronomes observent que la bulle, qui a une forme étrange, n’est pas en sommeil et continue de grossir lentement.

La vitesse d’expansion de la bulle, ainsi que les trajectoires passées et présentes des jeunes étoiles se formant à sa surface, ont été obtenues à partir des données obtenues par Gaia, un observatoire spatial lancé par l’ESA.

C’est une histoire de détective étonnante, guidée à la fois par les données et la théorie. Nous pouvons reconstruire l’histoire de la formation des étoiles autour de nous en utilisant une grande variété d’indices indépendants : des modèles de supernova, des mouvements stellaires et de nouvelles cartes 3D exquises du matériau entourant la bulle locale.

Le professeur Alyssa Goodman, astronome au CfA, a ajouté.

Des bulles partout ?

Aujourd’hui, alors que les humains regardent dans l’espace à proximité du Soleil, ils sont aux premières loges du processus de formation d’étoiles qui se déroule à la surface de la bulle.

Lorsque la première supernovae qui a créé la bulle locale a explosé, notre Soleil était loin de l’action. Mais il y a environ cinq millions d’années, la trajectoire du Soleil à travers la Galaxie l’a amené directement dans la bulle, et maintenant le Soleil est – juste par chance – presque au centre de la bulle.

Dit le co-auteur João Alves, professeur à l’Université de Vienne.

Les astronomes ont théorisé pour la première fois que les superbulles étaient omniprésentes dans la galaxie de la Voie lactée il y a près de 50 ans.

Maintenant, nous avons des preuves – et quelles sont les chances que nous soyons pratiquement au milieu de l’une de ces choses ?

demande Alyssa Goodman.

Selon l’astronome, statistiquement, il est très peu probable que le Soleil soit centré dans une bulle géante si de telles bulles étaient rares dans notre Galaxie, la Voie Lactée.

Dans son explication, Goodman compare la découverte à une Voie lactée qui ressemble à un fromage suisse avec des trous, où les trous dans le fromage sont déchirés par des supernovae, et de nouvelles étoiles peuvent se former dans le fromage autour des trous créés par des étoiles mourantes.

Ensuite, l’équipe prévoit de cartographier davantage de bulles interstellaires pour obtenir une vue 3D complète de leurs emplacements, formes et tailles. Cartographier les bulles et leurs relations les unes avec les autres permettra aux astronomes de comprendre le rôle que jouent les étoiles mourantes dans la naissance de nouvelles, ainsi que dans la structure et l’évolution des galaxies comme la Voie lactée.