La NASA pourrait ne pas avoir d’astronautes pour de futures missions

La NASA a élaboré des propositions de mission très ambitieuses, car elle vise à porter l’exploration spatiale à un niveau jamais atteint auparavant. Bien qu’elle ait besoin d’astronautes pour atteindre ses objectifs, l’agence compte actuellement l’un des plus petits effectifs de professionnels des 20 dernières années.

Cette problématique pourrait remettre en cause les missions à réaliser dans le futur.

Selon un nouveau rapport publié par le Bureau de l’inspecteur général de la NASA, il y a de mauvaises nouvelles à avoir.

Alors que la NASA entre dans une nouvelle ère de vols spatiaux habités, y compris le retour sur la Lune et éventuellement l’atterrissage d’humains sur Mars, une gestion efficace de son corps d’astronautes – les personnes qui effectuent ses missions de vols spatiaux – est essentielle au succès de l’agence. Les astronautes sont le visage et la voix des efforts de l’agence pour inspirer la prochaine génération d’explorateurs, de scientifiques et d’ingénieurs.

Fait référence au rapport du bureau de la NASA.

Après avoir employé près de 150 astronautes, en 2000, le corps des professionnels a commencé à diminuer, et cette diminution a été causée, par exemple, par la fin des missions de la navette spatiale, en 2011. Or, la NASA compte 44 astronautes, ce qui constitue ce qui est l’une des plus petites images d’astronautes de ces 20 dernières années.

Le même rapport révèle que ce scénario pourrait entraîner une pénurie d’astronautes disponibles pour tous les postes nécessaires au déroulement d’une mission comme prévu. Des postes sur le terrain pour le développement de programmes aux professionnels pour servir de porte-parole de la NASA. Autrement dit, cela pourrait entraîner des réorganisations et des retards dans les missions.

D’après ce qui est expliqué, cette perte d’astronautes s’est produite, car de nombreux astronautes qui travaillaient pour la NASA ont pris leur retraite, et les nouveaux ne suffisent toujours pas à combler ces postes vacants.

Malgré le résultat du rapport publié par le bureau de l’inspecteur général de la NASA, le mois dernier, l’agence a annoncé qu’elle testait une nouvelle gamme de candidats pour le poste d’astronautes, vous pourriez donc voir votre problème résolu bientôt. Nous verrons!

