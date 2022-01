Mad Experiments : Escape Room 2, l’évasion commence bientôt

PlayTogether Studio a récemment annoncé que son jeu, Mad Experiments : Escape Room 2, sortira bientôt et avec un accès anticipé sur Steam.

Un jeu difficile à jouer en équipe. Viens voir…

Mad Experiments: Escape Room, également développé par PlayTogether Studio, est sorti en 2020 et a invité les joueurs (seuls ou avec 5 autres amis) à résoudre des énigmes et des énigmes difficiles qui leur ont été posées.

En commençant par une expérience folle du Dr Cheshire, les joueurs devaient trouver comment s’échapper des endroits où ils étaient piégés. Explorer les pièces et interagir avec les objets qui s’y trouvaient étaient cruciaux et fondamentaux pour percer les secrets de chaque lieu, ce qui leur permettait à leur tour de s’échapper.

Après presque 2 ans, la sortie de la suite, Mad Experiments : Escape Room 2, a été révélée, également par les mêmes studios PlayTogether Studio.

Selon les responsables du jeu et, comme le jeu original, c’est un « jeu d’évasion narratif multijoueur« , c’est-à-dire un jeu où nous devons nous échapper d’un lieu qui nous retient emprisonné, avec un fort accent sur la narration et pouvant être joué en coopération (jusqu’à 6 joueurs).

De cette façon, les joueurs se retrouveront à nouveau piégés dans le manoir du Dr Cheshire, où ils auront 60 minutes pour explorer et coopérer les uns avec les autres, afin de s’échapper de chaque pièce à temps.

Les énigmes et énigmes que chaque séance présente sont diverses et variées selon la pièce où se déroule l’action et devront être résolues à l’aide de la logique et des indices trouvés dans les scénarios. Ainsi, découvrir et interagir avec des objets est l’un des outils les plus importants de Mad Experiments : Escape Room 2.

De la Librairie, au dortoir en passant par une pièce secrète dans le manoir du Dr.Cheshire, les joueurs devront savoir coopérer, communiquer et interagir entre eux, s’ils veulent sortir de ce véritable casse-tête. En cours de route, ils découvriront également de nouveaux personnages, des secrets, des défis et… des (dés)agréables surprises.

Mad Experiments : Escape Room 2 arrive en accès anticipé sur Steam le 8 mars 2022.