Découvrez 7 applications pour tout identifier grâce à la caméra de votre smartphone

L’appareil photo du smartphone sert à plusieurs fins, c’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui quelques applications pour l’utiliser d’une manière différente. Si vous êtes déjà tombé sur, par exemple, un objet que vous aimez et que vous pensiez vouloir l’acheter, ou pour connaître ses spécifications, certains peuvent s’avérer utiles.

Découvrez 7 applications pour, grâce à la caméra de votre smartphone, tout identifier.

L’appareil photo de votre smartphone peut fonctionner comme un moteur de recherche visuel pour identifier les éléments que vous rencontrez au quotidien. Pour en savoir plus à leur sujet, vous pouvez utiliser une – ou plusieurs, selon l’objectif – application de ces 7 que nous vous montrons aujourd’hui.

1 – Lentille Google

Étant l’un des moteurs de recherche les plus utilisés au monde, Google ne pouvait manquer d’avoir son moteur visuel. Par conséquent, Lens est capable de reconnaître un nombre (presque) incalculable d’éléments, des races animales, des plantes, des fleurs, des logos. Jos, entre autres.





Bien qu’il ne reconnaisse pas les personnes, lorsque l’utilisateur tente d’obtenir des informations sur certains objets, Lens peut proposer une liste de liens qui le dirigeront vers l’achat d’articles similaires.

Disponible pour Android et iOS (dans ce système d’exploitation, vous pouvez utiliser Google Lens à partir de Google Photos).

2 – Pinterest

Sur Pinterest, les utilisateurs peuvent rechercher l’inspiration pour diverses choses – par exemple, les vêtements, la décoration et les recettes – ainsi qu’assembler leurs propres tableaux. Cependant, en plus, l’application dispose d’une fonctionnalité qui pourrait être un atout : un moteur de recherche visuel. C’est-à-dire que l’utilisateur peut prendre une photo et l’application rassemblera des liens et des pages qui le dirigeront vers les objets qu’il reconnaît.





Cette recherche de photos fonctionnera mieux si l’utilisateur souhaite identifier des éléments liés à l’objectif de l’application. Par exemple, les vêtements et la décoration susmentionnés.

Disponible pour Androïd et iOS.

3 – Snapchat

Comme pour Pinterest, être un moteur de recherche visuel n’est pas l’objectif principal de cette application. Cependant, cela reste un atout. Initialement, Snapchat n’identifiait que les chansons, via un processus similaire à Shazam. Désormais, l’application vous permet également de rechercher des éléments qui se trouvent autour de vous.





La technologie de réalité augmentée utilisée dans l’application vous permet d’identifier une grande variété de choses, y compris des plantes, des modèles de voitures, des races de chiens et de chats, entre autres.

Disponible pour Androïd et iOS.

4 – Achats Amazon

Cette option est beaucoup plus contraignante que les précédentes. En effet, Amazon vous permet uniquement de voir les produits qu’il vend ou les détaillants qui y sont associés. Néanmoins, si tel est le cas, cela pourrait être une bonne alternative.





L’utilisateur peut prendre une photo directement dans l’application, scanner le code-barres de n’importe quel produit ou télécharger une image directement depuis la galerie. Une fois cela fait, Amazon Shopping recherchera les options d’achat disponibles.

Disponible pour Androïd et iOS.

5 – Reconnaissance d’image et recherche

Avec cette application, l’utilisateur peut prendre une photo et l’application fournira une liste de liens directement liés à ce qui a été capturé. De plus, les images de la galerie peuvent être téléchargées.





L’application utilise Google, Bing et Yandex afin de rassembler des sites Web, des réseaux sociaux, des options d’achat, entre autres éléments, qui peuvent être associés à l’image partagée.

Disponible pour iOS.

6 – Vivino

Si vous êtes un passionné de vin et que vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, cela pourrait être une excellente application. Avec Vivino, l’utilisateur peut prendre une photo de l’étiquette de vin sur laquelle il souhaite en savoir plus et l’application affichera des détails tels que la popularité, les spécifications de saveur, les ingrédients, l’âge, entre autres éléments pouvant aider à prendre une décision. .





L’utilisateur retrouvera également les avis et notes donnés par les utilisateurs de l’application.

Disponible pour Androïd et iOS.

7 – PictureThis

Comme la précédente, cette application est destinée à un but bien précis, en l’occurrence, l’identification des plantes. Pour ce faire, il suffit de prendre une photo de la plante sur laquelle vous souhaitez en savoir plus et PictureThis vous donnera les informations dont vous avez besoin.





À partir de la photo, l’application fournira à l’utilisateur le nom de la plante, les parasites potentiels, les maladies, des conseils d’entretien, entre autres informations.

Disponible pour Androïd et iOS.

Maintenant, avec ces applications, vous avez la possibilité d’identifier tout ce qui vous intéresse. Merci la technologie !

