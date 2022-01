Aufero Laser 2: La gravure & découpe laser enfin à prix abordable!🔥

Si vous avez toujours rêvé d’acheter une machine à graver au laser pour personnaliser les objets les plus divers, cette occasion est arrivée ! Sur le site officiel Ortur, la machine Aufero Laser 2 dans toutes ses variantes est en promotion pendant un mois .

L’Aufero Laser 2 est destiné aux utilisateurs débutants qui ont besoin d’une plus grande taille de gravure (390x390mm). Il s’agit de l’application de la technologie la plus avancée d’Ortur, qui permet d’atteindre une vitesse de gravure plus élevée et un effet de gravure plus stable, dans une machine plus rentable.

Ortur Aufero Laser 2: Une machine de gravure pour les débutants et confirmés compatible avec de nombreux matériaux

Il s’agit d’un excellent outil, tant pour les débutants que pour ceux qui connaissent déjà le système et recherchent quelque chose de plus spécifique. Ses points forts par rapport à la concurrence sont multiples : tout d’abord, la variété des matériaux qu’elle est capable de couper. Ils vont du bois et du bambou au papier et au carton, en passant par le cuir, l’acrylique, le plastique, la céramique, l’acier inoxydable et d’autres métaux en général.

Cela signifie qu’il peut être utilisé pour personnaliser pratiquement n’importe quoi, des portefeuilles en cuir aux boîtes et ustensiles de cuisine, par exemple pour modifier un simple rouleau à pâtisserie avec des formes à graver sur la pâte et créer des biscuits très spéciaux, ou plus simplement pour rendre unique un objet destiné à être offert, qui pourrait être par exemple un jeu de couverts ou tout autre objet contenu dans une boîte en bois.

Cette machine est dotée d’un châssis en alliage d’aluminium et d’un centre de gravité très bas, ce qui la rend plus stable et plus rapide que les autres : avec la mise à jour 1.8 du firmware déjà disponible, elle est capable de graver 10 000 millimètres par minute.

Elle est également équipée de quatre systèmes de protection, une caractéristique à ne pas sous-estimer tant si vous utilisez la machine dans une maison où il y a des enfants, que dans tout atelier où un petit accident pourrait causer des dommages irréparables. L’un de ces systèmes de protection désactive en effet le laser dès que la machine subit un mouvement, qu’il s’agisse d’un déplacement ou d’un choc, évitant ainsi que le laser, déplacé ou même renversé, ne heurte et ne blesse des personnes.

Les trois autres systèmes de protection désactivent le laser en cas de panne de courant, si le câble USB est débranché ou si le laser, en raison d’un dysfonctionnement, reste bloqué trop longtemps au même endroit, évitant ainsi les incendies et autres accidents. En outre, un fusible protège les circuits internes en cas de surtension.

L’Aufero Laser 2 est également doté d’une carte mère 32 bits, 240 GHz, de la neuvième génération, d’un laser de troisième génération et d’une surface de gravure de 39 x 39 centimètres. Il pèse 3 kilogrammes et a un encombrement de 60 x 60 centimètres, avec une hauteur de 14 centimètres.

Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement le programme LaserGRBL, à partir duquel ils peuvent importer des dessins, ou choisir d’acheter le programme LightBurn (le premier mois est gratuit), qui est professionnel et offre plus de possibilités de personnalisation.

Ortur Aufero Laser 2: Prix et promotion limitée

Cette machine à gravure est disponible en promotion jusqu’au 1er février en trois modèles différents:

Jusqu’à cette date, chaque jour, les trois premiers acheteurs recevront en cadeau le rouleau rotatif, d’une valeur de 89,99 $, avec lequel ils pourront facilement graver des objets ronds, tandis que de la quatrième à la sixième commande, ils recevront le dispositif auxiliaire permettant de régler plus facilement la hauteur de la tête de gravure.

Nous vous rappelons que parmi les modes de paiement, il y a aussi PayPal, qui garantit la possibilité d’utiliser la protection des achats PayPal en cas de besoin. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles ; pour plus d’informations sur les coûts et les délais de livraison, les frais éventuels et la gestion des commandes, veuillez consulter le site web du vendeur.

À propos de la marque : Ortur se tient toujours à l’avant-garde de l’application de la technologie de la gravure et de la découpe au laser à diode. Leur mission est de promouvoir continuellement le progrès de la technologie de la gravure et de la découpe laser à diode, élargir les frontières des domaines d’application de la technologie de la gravure et de la découpe laser, se consacrer à la popularisation des graveurs laser et répondre aux besoins du grand public pour transformer ses idées en créations grâce à la gravure et à la découpe laser.

Ortur est la première marque recommandée par LaserGRBL. Entre-temps, Ortur a également une bonne interaction et adaptation avec Lightburn.

Ortur dispose d’une vaste communauté d’utilisateurs que vous pouvez retrouver dans les réseaux sociaux suivant :