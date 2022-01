Les processeurs Intel Core de 11e génération sont les plus susceptibles de tomber en panne

Bien qu’ayant été un peu en sommeil, ce qui lui a coûté un peu de retard par rapport à son rival AMD, Intel reste un solide leader du marché, notamment sur le segment des processeurs. Et ce leadership a maintenant été renforcé avec le lancement des nouvelles puces Alder Lake de 12e génération.

Cependant, selon une étude récente, il semble que les processeurs Intel Core de 11e génération soient les plus susceptibles de tomber en panne.

Les processeurs Intel Core de 11e génération sont plus sujets aux pannes

Une étude de Puget Systems a collecté des données au cours des trois dernières années, de 2019 à 2021, et a conclu que les processeurs Intel Core de 11e génération (Rocket Lake-S) sont sans doute les plus susceptibles de tomber en panne. Pour la recherche, les puces de traitement suivantes ont été prises en compte :

oh mon Dieu Ryzen 5000 Coupe-fil 3000 Threadripper Pro 3000

Intel Noyau de 10e génération Noyau de 11e génération Noyau X 10000 Xeon W 2200 Xeon évolutif de 2e génération



Selon les détails de l’étude, les cœurs Intel de 11e génération ont atteint un taux d’échec de 5,28 %. En deuxième position se trouvent les processeurs AMD Threadripper Pro avec un taux de 2,48 %, suivis de l’AMD Ryzen 5000, qui a atteint un taux d’échec de 2,02 %.

À leur tour, les processeurs Intel Xeon W-2200, Intel Core de 10e génération et Intel Xeon Scalable de 2e génération présentaient les taux d’erreur les plus faibles, avec respectivement 0 %, 0,19 % et 0,33 %.

Cartes graphiques

En ce qui concerne les cartes graphiques, la série Nvidia Quadro RTX avait le taux d’échec le plus élevé avec 6,78 %. Vient ensuite la RTX 30 customisée par ASUS, EVGA, Gigabyte, MSI et PNY avec un taux de 1,63% et la gamme professionnelle Nvidia RTX A avec 0,84%. Et avec un taux d’échec inférieur vient la gamme Founders Edition du RTX 30, avec 0,41%.

Disque dur/SSD

Si nous nous concentrons sur les disques, le modèle de disque dur WD Ultrastar avait le taux d’échec le plus élevé avec 0,73 %, suivi du SSD Seagate Firecuda 520 M.2 (0,65 %) et du disque dur WD Red (0,52 %).

Avec un taux d’échec inférieur, nous avons les modèles SSD de Samsung, à savoir le 870 EVO/QVO (0%), le 980 Pro M.2 (0,09%) et le 860 Pro (0,10%).

Vous pouvez consulter l’enquête complète ici.