Nvidia a peut-être arrêté temporairement la production de la GeForce RTX 3090 Ti

Dans les premiers jours de janvier, Nvidia a surpris tout le monde et tout avec la présentation de sa nouvelle carte graphique GeForce RTX 3090 Ti, son dernier monstre de traitement graphique.

Mais d’après les dernières rumeurs de l’industrie, il semblerait que le constructeur américain ait temporairement arrêté la production de son nouveau GPU.

Nvidia a peut-être arrêté la production de la GeForce RTX 3090 Ti

Selon les dernières informations provenant de sources industrielles, Nvidia aurait demandé à ses entreprises partenaires d’arrêter la production des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 3090 Ti, avec des conceptions personnalisées. Pour l’instant, la société n’a pas encore officiellement confirmé la date de sortie de ce GPU, même si on estime que le lancement pourrait avoir lieu bientôt.

Cependant, les dernières fuites indiquent que la date du 27 janvier a été fixée pour l’expédition des puces, mais elle a été annulée car le lancement officiel et les analyses respectives ont été reportés.

Les véritables raisons de ces retards ne sont pas encore connues, cependant le doigt est pointé sur des problèmes liés au matériel ou au logiciel (BIOS) des premiers modèles en production.

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti sera la carte graphique la plus puissante pour les jeux du monde entier. Il comportera le GPU GA102 avec 10752 cœurs CUDA et une fréquence de base de 1 560 MHz et un Turbo de 1 860 MHz Il dispose de 24 Go de mémoire GDDR6X avec une fréquence d’horloge de 21 Gpbs et une interface 384 bits, permettant 1 To/ s de bande passante. Avec ces valeurs, le RTX 3090 Ti parviendra à être presque 7,7 % plus rapide que le modèle d’origine non Ti RTX 3090.

On ne peut qu’attendre plus d’actualités à ce sujet et attendre avec impatience l’arrivée des premières analyses et benchmarks de cette nouvelle carte graphique qui promet de bousculer ce segment et de satisfaire tous les besoins des gamers les plus exigeants.