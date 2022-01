Monster Hunter Rise pour PC fait ses débuts avec près de 110 000 joueurs simultanés

Monster Hunter Rise Edition Collector (Nintendo Switch)

ce nouvel épisode de la série d’action-RPG vous invite à affronter de redoutables monstres et à vous élancer vers de nouveaux horizons. Grâce à des insectes spéciaux nommés Filoptères, il sera possible de s’élancer dans n’importe quelle direction et ainsi d’escalader des falaises et diverses structures. Toutes les zones de quête sont regroupées en régions uniques, ce qui permet d’explorer la verticalité et l’immensité de chaque environnement sans temps de chargement.