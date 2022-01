Il y a plus de nouvelles sur la smartwatch que Facebook et Meta créent

Bien qu’ils ne soient pas présents sur le marché des smartphones et des montres connectées, Facebook et Meta ne manquent pas de se pencher sur ces domaines. On sait que des propositions pourraient apparaître prochainement et qu’il y a du travail à faire dans ce domaine.

Les rumeurs d’une smartwatch ont gagné du terrain ces derniers mois et il y a maintenant de nouvelles informations. Un nouveau brevet ouvre le livre plus loin et en montre plus sur ce que cette smartwatch Meta peut apporter.

Ce n’est un secret pour personne que Meta et Facebook se concentrent de plus en plus sur le matériel et sur la manière dont il peut s’intégrer au plus grand réseau social d’Internet. Celles-ci couvriront plusieurs domaines et créeront ainsi un véritable écosystème intégré qui communiquera de manière naturelle.

De même, les projets de création d’une montre connectée sont connus et ses fonctionnalités commencent à émerger. L’une des premières informations, déjà évoquée, est qu’il disposera d’un écran détachable et utilisable de manière isolée.

De plus, et comme cela a maintenant été vu dans un brevet que Meta a déposé, on sait maintenant que cette smartwatch devrait avoir 3 caméras présentes. Fait intéressant, cette proposition prend maintenant de l’ampleur et se présente avec 2 écrans de formes différentes : un carré, déjà connu et un nouveau rond, plus traditionnel.

Dans le cas du deuxième écran, le rond, il peut être tourné pour s’adapter à ce que l’utilisateur souhaite utiliser. Avec ce mouvement, l’utilisateur pourra choisir l’appareil photo qu’il souhaite utiliser, parmi les 3 présents et disponibles (un téléobjectif, un angulaire et un autre avec zoom optique).

Comme prévu, ces caméras pourront être utilisées pour capturer des photos et des vidéos, mais la documentation suggère que Meta et Facebook ont ​​de plus grands projets pour les montres. Tout indique qu’ils sont utilisés pour s’intégrer à AR et VR, les capteurs restants étant intégrés d’une manière ou d’une autre.

Il reste encore beaucoup à savoir sur cette nouvelle smartwatch et les plans de Meta et Facebook. L’entreprise devra créer une proposition complètement différente de ce qui existe aujourd’hui sur le marché et avec des liens vers ses futurs plans pour son métaverse.