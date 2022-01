Apple ne veut personne d’autre sur iOS 14 et force maintenant la mise à jour vers iOS 15

La sortie d’iOS 15 a beaucoup changé en ce qui concerne les mises à jour de l’iPhone et d’autres processus au sein même d’Apple. La version précédente continuait d’être prise en charge, notamment en ce qui concerne les correctifs de sécurité.

Ce moment semble désormais révolu et Apple a définitivement abandonné iOS 14. Il souhaite que tous les utilisateurs le mettent à jour rapidement et s’assurent ainsi que tout le monde est présent dans la dernière version d’iOS. La raison n’est pas connue, mais cela pourrait être lié aux chiffres présentés récemment.

iOS 14 était toujours une option

Jusqu’à présent, Apple gardait iOS 14 comme système parallèle pour les utilisateurs d’iPhone. C’était l’utilisateur qui décidait sur quelle version il voulait être et il avait toujours la possibilité de ne pas mettre à jour et de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité.

Avec la sortie d’iOS 15.2.1 cette semaine, ce scénario a complètement changé. La mise à jour iOS 14 qui devait être publiée n’est pas apparue et seule la possibilité d’installer la dernière version iOS était présente pour l’utilisateur.

Apple veut maintenant tout le monde sur iOS 15

Alors, et avec ce changement, Apple semble pousser les utilisateurs vers cette nouvelle version. Il n’y a que la possibilité de faire la mise à jour, de faire le saut de version, ou de rester là où il vous manque la mise à jour de sécurité qui vous est proposée.

Fait intéressant, cette situation ne se limite pas aux versions les plus récentes. De plus, les précédentes mises à jour iOS 14 disparaissent et Apple ne propose désormais iOS 15.2.1 que pour ceux qui utilisent des versions précédentes et souhaitent mettre à jour leur iPhone.

La mise à jour de l’iPhone est la seule alternative

Les raisons de ce changement de paradigme d’Apple ne sont pas connues et pourquoi elle aura définitivement abandonné iOS 14. Depuis la sortie d’iOS 15, son adoption est loin de ce à quoi on pouvait s’attendre et les dernières données le prouvent.

iOS 15 est pris en charge par les mêmes appareils qu’iOS 14. Tous les modèles d’iPhone récents, à commencer par l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus, peuvent installer iOS 15 aujourd’hui, Apple prévoyant de supprimer ces anciens modèles avec la sortie d’iOS 15. iOS 16 cette année.