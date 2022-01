Prêt à abandonner le réseau 2G ? Android 12 a déjà cette fonctionnalité

Bien que nous examinions déjà Android 13 et les nouveautés qu’il apportera, Google n’a pas abandonné la version maintenant publiée. Android 12 a encore beaucoup à découvrir et les constructeurs sortent toujours leurs versions.

Quelque chose qui a maintenant été découvert fait de la sécurité une nouveauté. Android 12 est désormais disponible pour permettre aux utilisateurs de désactiver l’accès aux réseaux 2G, rendant ainsi leur connexion aux opérateurs plus sécurisée.

Une technologie de moins en moins utilisée

Bien que nous commencions déjà à tester des technologies telles que la 5G, il en existe encore beaucoup d’autres qui sont présentes et sont de véritables héritages. On parle de la 2G, l’une des technologies les plus anciennes encore accessible et que de nombreux smartphones peuvent utiliser en cas de besoin.

Bien sûr, vu son âge, il s’est arrêté dans le temps et est sujet à plusieurs vulnérabilités connues qui ne seront pas résolues. Il sera bientôt désactivé, bien qu’il soit encore utilisé dans certaines situations.

comme le @EFF souligne, Android 12 ajoute une bascule pour désactiver le modem 2G. La 2G n’est pas sécurisée et vulnérable à l’interception, il est donc conseillé de l’éviter.https://t.co/26YFMVtTHt Malheureusement, cette fonctionnalité nécessite la version 1.6 de Radio HAL, et de nombreux appareils ne l’ont pas. pic.twitter.com/oxyOFkyiVA – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 13 janvier 2022

La 2G peut maintenant être désactivée dans Android 12

Pour protéger les utilisateurs de son système, Google a décidé de doter Android 12 d’une nouvelle option et d’une nouvelle fonctionnalité. Ainsi, à l’avenir, les smartphones utilisant cette version pourront désactiver l’accès aux réseaux 2G, avec une simple modification des paramètres.

Accessible dans Réglages > Réseau & Internet > SIMs > Autoriser 2G, il laisse aux utilisateurs la liberté d’activer ou de désactiver cet accès. Ce faisant, ils empêchent l’exploitation des vulnérabilités identifiées et permettent la lecture de messages ou l’écoute d’appels de manière simple.

Google garantit ainsi plus de sécurité sur le smartphone

Bien qu’il ne soit accessible que sur Android 12, cela dépend des fabricants pour qu’il soit présent. Pour être présent, il nécessite une mise à jour HAL Radio, ce qui peut limiter votre présence. Les derniers smartphones Samsung et Google disposent de cette mise à jour et devraient donc pouvoir désactiver la 2G.

C’est une option intéressante car elle apporte encore plus de sécurité à Android. En revanche, et parce que ce réseau 2G est encore utilisé dans des zones où les autres technologies ne sont pas arrivées, il va créer une limitation pour les appels et même les services d’urgence.