Xiaomi va préparer un changement radical pour le Mi Band 7

Mi Band est l’un des produits les plus réussis de Xiaomi. Lancée il y a plusieurs années, elle accumule les succès chaque année, avec de nouveaux modèles présentés de manière rythmée et toujours avec des nouveautés importantes.

Maintenant que nous approchons du moment d’en savoir plus sur la prochaine version, certaines données semblent déjà probables. Si ce changement se confirme, Xiaomi préparera un changement radical pour le Mi Band 7.

On s’attend à ce que très bientôt Xiaomi commence à en montrer plus sur ses produits pour 2022. La marque a déjà révélé quelques nouvelles, mais a laissé de côté tout l’aspect de son smartband. Cela doit venir plus tard, avec des changements qui sont naturels.

Toujours sans nom défini, le Xiaomi Mi Band 7 devrait bientôt devenir réalité. Ce smartband devrait suivre la même ligne que les modèles précédents, mais avec des améliorations, comme on l’a vu les années précédentes et qui améliorent son utilisation.

Un brevet récent montre un changement inattendu. Cela montre aussi une évolution qui était attendue il y a quelques années et qui a mis longtemps à se manifester. En fait, cela émergeait lentement, mais pas pleinement.

Ce que l’on peut voir dans le brevet attribué à Xiaomi, le plus gros changement devrait arriver sur l’écran Mi Band 7. Ce sera beaucoup plus grand, par rapport à ce que nous avons dans le modèle actuel, ce qui augmentera de façon exponentielle son utilisation et la présentation des informations .

Ce nouvel écran semble emmener le Mi Band 7 dans des zones où la concurrence parie déjà. Vous conserverez ce que Huawei a déjà dans son Band 6 ou ce que nous avons dans le Redmi Band Pro, on se retrouve donc avec un écran de 1,64 pouces, contre 1,56 actuellement.

Comme nous l’avons déjà dit, nous sommes encore loin d’en savoir beaucoup sur le Mi Band 7. Ce nouveau brevet Xiaomi pourrait être le début de ce qui révélera beaucoup plus de détails jusqu’à ce que ce smartband soit présenté.