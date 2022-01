Rolls-Royce dit que COVID-19 a stimulé les ventes de voitures

La pandémie a endommagé de nombreuses industries et mis fin à d’innombrables entreprises dans le monde. Cependant, apparemment, tout n’était pas mauvais. Après tout, Rolls-Royce affirme que le COVID-19 a stimulé la vente de ses voitures.

Apparemment, les consommateurs ont compris que la vie est trop courte.

Le constructeur de voitures de luxe Rolls-Royce affirme que la pandémie de COVID-19 a incité les conducteurs les plus riches à acheter leurs voitures. En effet, comme il l’a expliqué, les consommateurs ont compris que la vie est courte et qu’ils ne devraient pas tarder à acheter.

Selon The Guardian, alors que les cas de COVID-19 ont augmenté dans le monde, Rolls-Royce Motor Cars a enregistré le plus grand nombre de ventes annuelles depuis sa création il y a 117 ans, ayant vendu 5 586 automobiles.

De nombreuses personnes ont vu des membres de leur communauté mourir du COVID-19 et cela leur a fait penser que la vie peut être courte et qu’il vaut mieux vivre maintenant que de la remettre à plus tard.